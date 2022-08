Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nederlandse rapper aangehouden op Mallorca voor verkrachting

Een Nederlandse rapper, waarvan de naam nog niet bekend is, is zondag aangehouden op Mallorca. Hij wordt namelijk verdacht van verkrachting van een jonge vrouw.

Spaanse nieuwsbronnen als Última Hora en Majorca Daily Bulletin brachten het nieuws naar buiten.

Nederlandse rapper beschuldigd van verkrachting

De rapper wordt beschuldigd van een verkrachting die zaterdagavond zou hebben plaats gevonden. De vrouw die hierbij betrokken zou zijn, zou een jonge feestganger zijn die eerder de rapper had ontmoet in een nachtclub. Daar trad de rapper op en na zijn concert gingen de vrouw en een vriendin met de artiest op de foto.

Later zou zij met hem zijn meegegaan naar een hotel in Playa de Palma aan de kust van het Spaanse eiland. Volgens de Spaanse media zou deze vrouw in het hotel verkracht zijn. Zondagochtend om 7.00 uur werd de rapper gearresteerd.

Vrouw ook uit Nederland

Spaanse media onthullen dat het om een bekende Nederlandse rapper gaat. Om wie het gaat is nog niet bekend. Ook het vermeende slachtoffer zou Nederlands zijn.

Mallorca is een feesteiland waar jaarlijks veelal jonge toeristen naartoe gaan om van de zon en de uitgaansnachten te genieten. Veel Nederlandse artiesten trekken ook jaarlijks naar het eiland om in verschillende clubs op te treden voor een zomertour.

Feesteiland Mallorca

Overigens werd eerder bekend dat de inwoners en lokale overheid behoorlijk klaar zijn met het zuiptoerisme dat op het eiland afkomt. Volgens Spaanse media was het anti-zuiptoeristenbeleid nog nooit zo streng. De lokale overheid rekent af met „happy hours”, „kroegentochten”, „partyboten” en andere vormen van feest- en alcoholpromotie. Cafés en clubs die zich niet aan de regels houden moet hun deuren sluiten.

Eerder voerden ondernemers in Playa de Palma, een toeristisch epicentrum van Mallorca, al kledingvoorschriften in voor hun horecagelegenheden. Onder meer een blote bast, verkleedkleding of voetbalshirts zijn niet meer toegestaan. En dronken van het strand af lopen en meteen aan tafel schuiven zonder te douchen? Dat wordt hem ook niet meer.