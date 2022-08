Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Barry Hay doet boekje open over meidenband met Raven van Dorst: ‘Spijt van’

Raven van Dorst beantwoordt vanavond drie uur lang alle prangende vragen van interviewster Janine Abbring in Zomergasten. In aanloop naar dat interview toe vertelt Golden Earring-zanger Barry Hay over zijn kennismaking met de toen 17-jarige Van Dorst in een meidenband. En van die periode heeft Hay best spijt van dingen.

Van Dorst, die van origine doorbrak als rockmuzikant, is inmiddels een bekend televisie-gezicht. Zo is onder meer het programma Boerderij van Dorst een heuse kijkcijferhit en verschijnt Van Dorst regelmatig aan tafel bij een talkshow, spelprogramma of ander TV-project. De muzikant is nog steeds actief in de band Dool.

Barry Hay doet boekje open over dubieuze manager

Maar wat wellicht niet iedereen wist, is dat Van Dorst als 17-jarige in een meidenband. Golden Earring-zanger Barry Hay doet een boekje open over die tijd tegen Veronica Superguide. Hij fungeerde destijds als oprichter van de meidengroep, maar dat bleek niet allemaal rozengeur en maneschijn. Integendeel Hay vertelt over de louche artiestenmanager Cees van Leeuwen, „een boef”, volgens Hay.

Van Leeuwen kwam als artiestenmanager met het idee de meidengroep Bad Candy op te richten. De 17-jarige Van Dorst raakte geïntrigeerd door de betrokkenheid van topmuzikant Hay en meldde zich aan. Hoewel Hay werd verteld dat het om een ruige meidenband zou gaan, ging het Van Leeuwen uiteindelijk om „bloedmooie meisjes die niet veel konden”. Volgens Hay keek Van Leeuwen tijdens de audities alleen naar het uiterlijk en Van Dorst paste niet helemaal in zijn beeld. Hay pleitte er uiteindelijk voor om Van Dorst wel bij de band te voegen, vanwege haar rock ‘n roll-imago.

Raven van Dorst in meidenband

„Raven was de enige die echt wat kon, daar heb ik Cees van moeten overtuigen. Daar heb ik achteraf spijt van”, aldus de Golden Earring-frontman. Want volgens hem beloofde de dubieuze artiestenmanager de jonge muzikanten „gouden bergen”, maar daar kwam niks van terecht. Hay verdween uiteindelijk zelf uit beeld. „De meisjes waren heel teleurgesteld in mij, want ze zagen mij op een gegeven moment niet meer. Ik geneer me dat het zo uit mijn handen is geglipt.”

Volgen Hay hebben hij en Van Dorst daar nooit een conflict aan overgehouden. Hij werd zelfs gevraagd om mee te werken aan Boerderij van Dorst. Wat de Golden Earring-zanger afsloeg vanwege zijn verblijf op Curaçao. Al sluit hij een bezoek aan de boerderij in de toekomst niet uit.

Zomergasten is vanavond om 20.18 uur te zien op NPO2.