NS gooit dienstregeling op de schop voor 2023: ‘Minder treinen, vaker overstappen’

Drukkere treinen, vaker overstappen in de daluren en een avonddienstregeling die eerder begint. Het treinreizen met de NS wordt anders in 2023. Want er gaan minder treinen rijden door personeelstekorten. En dat kan voor fervente treinreizigers best even wennen worden.

Het gaat om een tiende minder treinen in 2023, in vergelijking met 2019. De twee coronajaren waren niet echt representatief voor het treinreizen. Maar het reisbeeld van de Nederlandse Spoorwegen wordt dus anders. Per december gaat de nieuwe dienstregeling in, maar vanaf september gaan we de eerste veranderingen al merken. Overigens staakt het NS-personeel ook de komende dagen.

NS past dienstregeling aan voor 2023

De huidige dienstregeling is nog gebaseerd op een periode voor de pandemie en alle crisissen en problemen die daarna volgden. „De wereld ziet er nu echt anders uit”, zegt waarnemend president-directeur van de NS, Bert Groenewegen. Want net als in veel andere sectoren kampt ook de NS met een tekort aan personeel. Daardoor lukt het niet om de huidige dienstregeling waar te maken en zorgt dat voor uitval, vertragingen en een hoge werkdruk bij medewerkers. De aangepaste dienstregeling is dan ook bedoeld om NS-collega’s „weer meer ruimte te geven om weer op een normale manier hun werk te kunnen doen”.

Hoe de NS dat gaat doen? Minder treinen in een uur. Zo rijden er momenteel nog zes intercity’s per uur, maar gaat dat aantal vanaf 5 september naar vier per uur. Ook in de weekenden en avonduren zullen nog maar twee intercity’s en sprinters per uur rijden, in plaats van vier. Daarnaast gaat de avonddienstregeling straks in om 20.00 uur, voorheen was dat 22.00 uur.

Vaker overstappen en minder treinen

Ondanks dat reizigers rekening moeten houden met meer drukte en vaker overstappen, hoopt de NS op deze manier onverwachte vertragingen te voorkomen.

Vanaf 11 december gaat de officiële nieuwe dienstregeling voor 2023 in. Vanaf dan kun je dus rekening houden met minder intercity’s in het uur. En minder treinen in de daluren, avonduren en weekenden.

Overigens is er één traject waar meer treinen worden ingezet. Dat zijn de treinen tussen Eindhoven en Amsterdam. Daar rijdt nu van maandag tot en met donderdag iedere tien minuten een trein, in plaats van elk kwartier.