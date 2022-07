Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Mallorca zegt ‘basta’ tegen zuiptourisme: bars dicht en strenge regels

Dronken, asociale en luidruchtige toeristen. De ondernemers en bewoners van het Spaanse Mallorca zijn er helemaal klaar mee. Zo klaar dat het tijd is om korte metten te maken met het zuiptoerisme. Steeds meer bars die zich niet aan de regels houden, gaan dicht.

Want de lokale autoriteiten grijpen in. Zij sloten al eerder een aantal bars die populair zijn onder voornamelijk Duitse en Britse zuiptoeristen. Maar er volgen er meer. Volgens Spaanse media was het anti-zuiptoeristenbeleid nog nooit zo streng.

Mallorca weert zich tegen zuiptoerisme

Want de giga-toestroom van toeristen die naar het eiland komen voor feest, vertier en alcohol, heeft Mallorca inmiddels in zijn greep. De regionale regering van het eiland en de andere Balearen-eilanden (Ibiza, Menorca en Formentera) kampen al jarenlang met problematische vakantiegangers. Zo schenkt men alcohol aan minderjarigen, zelfs als deze nog nauwelijks kunnen staan. Daarnaast lopen schaars geklede jonge meisjes in bikini of ondergoed door de straten om klanten te lokken voor nachtclubs en bars. En het overgrote deel van de toeristen heeft maar één doel: dronken worden.

Acht uitgaansgelegenheden moeten daarom uit voorzorg dicht en kunnen rekenen op een permanente sluiting. Daarbij houden de autoriteiten zich vast aan de anti-zuiptoerisme-wet. Deze is vanaf begin 2020 van kracht, maar door de pandemie gold de wet eigenlijk pas echt vanaf dit jaar. De regelgeving rekent af met „happy hours”, „kroegentochten”, „partyboten” en andere vormen van feest- en alcoholpromotie.

Bars sluiten en kledingvoorschriften

De autoriteiten controleren op strenge wijze of horecagelegenheden zich aan de regels houden. Zo niet? Dan kun je de tent sluiten. Vier van de gesloten bars zijn op de uitgaansplek Ballermann, waar veelal Duitse toeristen hun ‘feesthonger’ proberen te stillen. De andere vier bars die dicht moesten, vindt men in het beruchte Magaluf, waar Britse toeristen zich graag in het feestgedruis storten. Daarnaast lopen er momenteel ruim negentig onderzoeken naar overtredingen van de wet. „Het is de eerste keer dat bars op de Balearen om dergelijke redenen worden gesloten”, vertelde minister Iago Negueruela (Toerisme). „We zeggen basta tegen een bepaalde vorm van toerisme”, aldus de minister.

Eerder voerden ondernemers in Playa de Palma, een toeristisch epicentrum van Mallorca, al kledingvoorschriften in voor hun horecagelegenheden. Onder meer een blote bast, verkleedkleding of voetbalshirts zijn niet meer toegestaan. En dronken van het strand af aan tafel schuiven zonder te douchen? Dat wordt hem ook niet meer.