Wauw! Ruimtetelescoop maakt adembenemende foto’s van Jupiter

Heb je ooit zulke mooie foto’s van de planeet Jupiter gezien? Waarschijnlijk niet! Lichtverschijnselen aan de polen, stormen, kleine maantjes en de Grote Rode Vlek: van alles is er te zien op de nieuwe foto’s van de ruimtetelescoop James Webb die NASA gisteren heeft gedeeld.

„We hadden eerlijk gezegd niet verwacht dat het zo goed zou zijn”, vertelt planetaire astronoom Imke de Pater, emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Californië, aan NASA.

De Grote Rode Vlek op Jupiter

Jupiter is een planeet die een groot deel van het jaar met het blote oog te zien is, omdat het de grootste planeet van ons zonnestelsel is en het een van de felst schijnende hemellichamen is. Met een verrekijker kun je de vier manen van Jupiter, Io, Europa, Ganymedes en Callisto, al goed zien. En met een hobbytelescoop kan je op een heldere dag zelfs de kenmerkende horizontale banen van de planeet zien.



Maar met het blote oog zoveel zien als op de foto’s van de ruimtetelescoop James Webb gaat je helaas niet lukken. Op de foto’s is de Grote Rode Vlek goed zichtbaar (de vlek is wit op de foto, omdat hij veel zonlicht weerkaatst). Dit is een aanhoudende storm die al in de zeventiende eeuw voor het eerst werd waargenomen. Verder zijn er op de foto de manen van Jupiter te zien, de lichtverschijnselen aan de polen en de ringen om de planeet te zien.

De kleuren van de foto zijn licht bewerkt, zodat het makkelijker is voor het menselijk oog om het te herkennen.

James Webb

De nieuwe ruimtetelescoop James Webb observeert sinds deze zomer de kosmos met infraroodsensoren. Het is de opvolger van de Hubble-telescoop en kostte bijna tien miljard. De hoop is dat de telescoop wetenschappers meer kan leren over het ontstaan van het heelal en de oerknal.