Vitens-ceo waarschuwt: ‘Drinkwater kan tot 25 procent duurder worden’

Het viel te verwachten: na de energierekening, boodschappen en zelfs je biertje wordt ook het drinkwater duurder. Dat zegt Jelle Hannema althans, CEO van drinkwaterbedrijf Vitens. Er zou een stijging van tot wel 25 procent in het vooruitzicht liggen.

Afgelopen woensdag werd bekend dat er sprake is van een watertekort. Het kabinet spreekt nog niet van een nationale crisis, maar er zou wel „echt iets moeten gebeuren”.

Hannema was vandaag te gast in Sven op 1: Zomereditie, een programma van WNL op NPO Radio 1, om hierover te praten. De presentatie van dit dagelijkse interviewprogramma is in handen van Sven Kockelmann.

‘Rekening drinkwater wordt 20 tot 25 procent duurder’

Volgens Hannema hoef je niet bang te zijn dat er binnenkort geen water meer uit de kraan komt, maar een dun straaltje zou wel tot de mogelijkheden behoren. „Als het droog blijft en mensen gaan massaal bijvoorbeeld hun tuin sproeien, dan gaan we echt wel een probleem krijgen. Dus we hopen dat we dat kunnen voorkomen.”

De rekening voor drinkwater loopt volgend jaar in elk geval 10 procent op door de hoge inflatie, doet Hannema uit de doeken. Maar de schade is waarschijnlijk nog erger: hij spreekt van een verwachte stijging van 20 tot 25 procent. Het drinkwaternetwerk moet namelijk op de schop vanwege de toenemende droogte, waar klimaatverandering weer ten grondslag aan ligt. „We moeten gewoon doen wat nodig is. Daarvoor moeten we ook de investeringen kunnen doen die nodig zijn en daarom moeten we ook de tarieven kunnen hanteren die nodig zijn.”

Nederland heeft een van de beste drinkwatervoorzieningen ter wereld, zegt Hannema. Toch meent hij dat we op een andere manieren moeten gaan kijken naar onze situatie. „De drinkwatersector wordt ingehaald door klimaatverandering. Dat gaat veel harder dan wij dachten. Wij hebben echt een omslag nodig, want anders krijgen we echt problemen.”

Oplossingen voor watertekort

Volgens Hannema moet het watertekort met meerdere oplossingen worden bestreden. „We moeten minder water gebruiken, maar we hebben ook echt waterinfrastructuur nodig om in de toekomstige drinkwaterbehoefte te kunnen voorzien én we moeten naar een ander watersysteem”, zegt de topman van Vitens. „Om ervoor te zorgen dat we ook genoeg water hebben in tijden van droogte, moeten we het regenwater vasthouden en niet naar zee afvoeren. En daarvoor is nieuwe infrastructuur nodig, zoals dijken, dammen en meertjes.”

Je kunt de podcastaflevering terugluisteren bij NPO Radio 1.