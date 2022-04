Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Niet schrikken, ook je biertje wordt duurder

Dat een tankbeurt, de energierekening en de boodschappen duurder worden, dat is inmiddels wel bekend. Maar nu beginnen we meer signalen van de inflatie te zien, want een veel gedronken drankje in ons land gaat ook stijgen in prijs. Houd je vast, je biertje wordt duurder.

Bierbrouwer Heineken bracht vandaag het nieuws naar buiten. Want door de oorlog in Oekraïne en de stijgende kosten voor grondstoffen en energie, moet ook Heineken eraan geloven. En dat betekent dat jij straks meer afrekent voor een goudgele rakker.

Heineken verhoogt bierprijs door oorlog Oekraïne

Het jaar begon veelbelovend voor de bierbrouwer, nadat horecagelegenheden weer open mochten. Toch voelt de brouwerij zij zich nu genoodzaakt de bierprijs omhoog te gooien. Doordat de coronamaatregelen in veel landen zijn teruggedraaid, wordt er volop geproduceerd. Maar de graanprijs is door de oorlog in Oekraïne ook gestegen. Oekraïne is namelijk een grote graanproducent (‘de graanschuur van Europa’) en laat je nou net dát product nodig hebben voor een koud pilsje. Duurt de oorlog nog veel langer? Zal ook de bierprijs blijven stijgen.



Heineken verkocht meer bier

Ondanks alle bierperikelen verkocht Heineken het afgelopen jaar meer bier. De bierbrouwer verkocht wereldwijd 5 procent meer bier, in Europa was dit ruim 15 procent. Daarbij moeten we wel de lockdowns van afgelopen jaren in ons achterhoofd houden.

In Nederland werd er door de bierbrouwer meer dan 30 procent meer bier verkocht. En ook in landen als Frankrijk en Italië (20 procent) en het Verenigd Koninkrijk (40 procent) steeg de bierverkoop. In Spanje groeide de verkoop niet, doordat stakingen van vrachtwagenchauffeurs het transport beïnvloedde.



Inflatie en gestegen omzet

De doorgevoerde prijsverhogingen zijn dan ook de reden dat het bedrijf de omzet met eenderde opschroefde. Die kwam uit op 7 miljard euro. Vorig kwartaal behaalde Heineken een winst van 417 miljoen euro, tegenover de 168 miljoen in de eerste drie maanden van vorig jaar.

In de winst is de afschrijving van circa 400 miljoen euro voor het beëindigen van de Russische activiteiten nog niet opgenomen. Meer informatie daarover geeft het bedrijf bij de cijfers over het eerste half jaar. De kwartaalcijfers van Heineken zorgen er in ieder geval voor dat het bedrijf het goed doet op de beurs. Heineken was de sterkste stijger in de AEX-index.