Studenten betalen volgend schooljaar meer collegegeld

Studenten in het hbo en op de universiteit moeten vanaf september 2023 een bedrag van 2314 euro betalen om te mogen studeren. Dit is 105 euro meer dan in het collegegeld van het aankomende schooljaar.

Dat bevestigt een woordvoerder van minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs naar aanleiding van berichtgeving in universiteitsblad DUB.

Lager collegegeld door nieuwe rekenmethode

Normaal gesproken verhoogt het kabinet het collegegeld in april. Maar omdat die dit jaar zo uitzonderlijk hoog was, heeft het kabinet gekeken naar de gemiddelde inflatie over twaalf maanden. Met deze nieuwe rekenmethode wil het kabinet voorkomen dat studenten worden verrast als de inflatie plots omhoog schiet en daarmee ook hun collegegeld.

De verhoging van het collegegeld in september 2023 pakt door de nieuwe rekenmethode lager uit. Volgens de oude methode zouden studenten dan 2420 euro moeten betalen, ruim 212 euro meer dan het jaar ervoor, maar het uiteindelijke bedrag wordt ruim 100 euro lager door de nieuwe berekening. Daardoor gaan studenten volgend collegejaar 2314 euro betalen. Dijkgraaf wil het lesgeld op het mbo op dezelfde manier gaan verhogen.

Stijgende kosten

„Ik hoor en begrijp de zorgen van studenten over de stijgende kosten voor onder meer boodschappen en energie”, zegt de minister in een toelichting. Hij noemt het een ‘technische maatregel’ die hij hoe dan ook had willen doorvoeren en die losstaat van eventuele koopkrachtmaatregelen voor studenten. Gezien de hoge inflatie voorspelde het HOP in het voorjaar al een forse stijging van het collegegeld. Verschillende oppositiepartijen wilden het collegegeld bevriezen, maar de regeringspartijen niet. Daarom heeft het kabinet er uiteindelijk gekozen voor een middenweg: het collegegeld gaat vanaf september 2023 wel omhoog, maar niet zoveel als oorspronkelijk het plan was.

In het aankomende studiejaar, dat in september begint, moeten voltijdstudenten in het hoger onderwijs 2209 euro betalen. Een jaar eerder bedroeg het collegegeld slechts 1084 euro omdat het kabinet studenten financiële ademruimte wilde geven in coronatijd.