Donald Trump zes uur lang verhoord, maar zegt vooral bitter weinig

De Amerikaanse oud-president Donald Trump is gisteren zes uur lang verhoord. Hij verliet het kantoor van procureur-generaal Letitia James in New York nadat hij… eigenlijk niets had gezegd. Hij werd onder ede verhoord over vermeende fraude door The Trump Organization.

Tijdens het verhoor bracht Trump een verklaring naar buiten waarin hij aangaf geen vragen te zullen beantwoorden. Hij zegt zich op zijn zwijgrecht te beroepen, omdat hij vindt dat het onderzoek politiek gemotiveerd is.

Donald Trump vindt het een heksenjacht

„Ik weigerde de vragen te beantwoorden op basis van de rechten en privileges die aan elke burger worden verleend op basis van de grondwet van de Verenigde Staten”, aldus Donald Trump in zijn verklaring. Volgens hem heeft hij geen andere keus vanwege de wat hij noemt „heksenjacht” tegen hem van onder anderen advocaten, aanklagers en de media. Eerder deze week deed de federale recherche FBI een inval in Mar-a-Lago, het huis van Donald Trump in Palm Peach, Florida. Het ging vermoedelijk over vertrouwelijke documenten die door Trump zouden zijn meegenomen uit het Witte Huis. Ook dat vond de ex-president bespottelijk. Veel Amerikanen namen het op sociale media en buiten bij zijn huis voor hem op.

Twee bronnen bevestigen aan The New York Times dat Trump gisteren bij het verhoor daadwerkelijk heeft gezwegen. Volgens de krant heeft hij zo’n 4000 keer hetzelfde gezegd: „Zelfde antwoord” (het beroepen op zijn zwijgrecht, red.).

James wil weten of The Trump Organization de waarde van vastgoed verkeerd heeft opgegeven voor onder meer belastingvoordelen en hogere leningen. Het zwijgen van Trump hoeft overigens niet zonder gevolgen te blijven. Mocht het onderzoek leiden tot een proces dan kan de jury dat meewegen.



Kan Trump worden veroordeeld?

Omdat het gaat om een civiel onderzoek kan Donald Trump in deze zaak niet strafrechtelijk worden veroordeeld. Wel lopen er andere onderzoeken tegen hem die tot een strafrechtelijke vervolging kunnen leiden.

Naast Trump zijn volgens een bron van persbureau Reuters ook zijn kinderen Donald Trump Jr. en Ivanka Trump in de zaak verhoord. Het is niet bekend of zij wel vragen hebben beantwoord. De drie hadden tevergeefs geprobeerd de dagvaardingen via de rechter nietig te laten verklaren. Trumps afspraak met James stond eigenlijk gepland in juli, maar werd verzet vanwege de dood van Trumps voormalige echtgenote Ivana Trump.

Trump liet op zijn eigen sociale netwerk Truth Social al weten dat hij vond dat zijn „geweldige bedrijf en ik van alle kanten worden aangevallen”. De New Yorkse procureur-generaal meent dat meer dan drie jaar onderzoek bewijs heeft opgeleverd dat The Trump Organization de waarde van bezittingen verkeerd heeft opgegeven om ervan te profiteren.

Begin deze maand hintte Donald Trump nog naar de mogelijkheid om bij de volgende verkiezingen weer voor het presidentschap van de Verenigde Staten te gaan.