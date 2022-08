Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Roken tijdens zwangerschap funest voor hersenen kind: ‘Lager IQ en gedragsproblemen’

Dat roken ongezond is voor een mens, dat weten we inmiddels. En dat roken tijdens een zwangerschap streng wordt afgeraden, is ook niet nieuw. Maar uit nieuw onderzoek blijkt dat roken tijdens een zwangerschap veel meer negatieve gevolgen heeft dan we al dachten. Met name voor de hersenontwikkeling van het kind.

Miskramen, vroeggeboorten, een kleinere hoofdomtrek of een lager geboortegewicht. Het zijn allemaal gevolgen die te wijten zijn aan roken tijdens de zwangerschap. Maar nu blijkt dat ook de hersenontwikkeling lijdt onder een sigaret roken met een baby in de buik. Wetenschappers van Het Erasmus MC deelden afgelopen week hun onderzoeksresultaten over roken tijdens de zwangerschap. Daarvoor onderzochten zij langere tijd verschillende opgroeiende kinderen in Rotterdam. En de resultaten zijn niet mals.

Roken tijdens de zwangerschap leidt tot kleinere hersenen

Kinderen met moeders die doorrookten tijdens de zwangerschap hebben op tienjarige leeftijd meetbaar kleinere hersenen. Waaruit blijkt dat roken tijdens de negen maanden dat er een baby in de buik zit negatieve, langdurige gevolgen heeft. Bepaalde belangrijke verbindingen en onderdelen van de hersenen waren minder goed ontwikkeld. „Over het algemeen kun je stellen dat kinderen met kleinere hersenen een lager IQ en meer gedragsproblemen hebben”, zegt epidemioloog en onderzoeker Runyu Zou tegen NRC.

Wel maakt het blijkbaar uit of moeders op tijd stopten met roken. Er bleek namelijk geen verschil tussen niet-rokende moeders en moeders die in een vroeg stadium stopten. Want pas later in de zwangerschap komt de groei en ontwikkeling van de hersenen op gang. „Zelfs als een vrouw de eerste 10 weken van de zwangerschap rookte, heeft stoppen nog steeds zin”, zegt Zou.

Stoppen voor verwekken van kinderen

Volgens Corine Verhoeven, hoogleraar verloskundige wetenschap aan de University of Nottingham, stoppen vaders en moeder idealiter nog voor de zwangerschap of het verwekken van een kind. „Juist in het begin van de zwangerschap worden alle belangrijke organen aangelegd. Kortom, bij kinderwens: eerst stoppen met roken, daarna pas met anticonceptie.”

De wetenschappers willen dit onderzoek breder trekken door de deelnemers wederom te onderzoeken als ze pubers en jongvolwassenen zijn. Om zo te ondervinden of de hersenontwikkeling ook in later stadium achterblijft.