Dit zijn de 5 podcast-tips van… Wout Jan Balhuizen

Podcasts zijn er te kust en te keur. Om je wegwijs te maken, laat mediaplatform Spreekbuis.nl wekelijks een mediapersoon zijn of haar favorieten selecteren. Met vandaag: de vijf favorieten Van Wout Jan Balhuizen.

Wout Jan fotografeert sinds 1989 wat los en vast zit voor alles en iedereen. Enthousiast podcastluisteraar van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat. Heeft soms heimwee naar muziek.

1. Saar

Geen voor de hand liggende keuze, maar ik luister vanwege Els.

2. De Shitshow

Superieure humor en een oprechte kijk op dingen. Niet vanuit een of andere bubbel maar recht uit de hartjes van Stéphanie en Janneke. Je zou gewoon vrienden willen zijn met deze show.

3. The Ricky Gervais Podcast

Dit is mijn begincast, in 2009 ongeveer. Onlangs ontdekte ik dat alle podcasts (en XFM-radioshows) op Spotify staan. Ricky Gervais is wat mij betreft op zijn best in gezelschap van Stephen Merchant.

4. Hard Gras

Van alle voetbalpodcasts is dit de meest zelfgenoegzame. Mannetjes die zichzelf geslaagd vinden en dat ook wel zijn kwebbelen over voetbal alsof ze het allemaal al een keer eerder hebben gezien. Ook de enige podcast die op maandag verschijnt. Heel fijn.

5. Broken Record with Rick Rubin

De podcast waar je nooit aan toekomt, eigenlijk nog weleens aan wil beginnen en daarom onaangeroerd in de lijst blijft staan. Dit moet heel goed zijn: als top-producer krijgt Rick Rubin de grootste helden uit de muziek op bezoek. Toch nog maar eens proberen.

