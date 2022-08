Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

FBI doet inval in huis Donald Trump in Florida: ‘Belegerd, overvallen en bezet’

De FBI heeft een inval gedaan in het huis van Donald Trump in Palm Beach, Florida. Dat meldt de oud-president zelf. „Mijn prachtige huis, Mar-a-Lago in Palm Beach, wordt op dit moment belegerd, overvallen en bezet door een grote groep FBI-agenten”, schrijft Trump in een verklaring die hij op zijn eigen sociale netwerk Truth Social plaatste. Hij beweert dat de FBI-agenten zelfs zijn kluis hebben doorzocht. Volgens CNN was Trump niet in Florida toen de inval plaatsvond.

„Nadat ik heb meegewerkt met de relevante overheidsorganisaties was deze onaangekondigde inval in mijn huis niet nodig of gepast”, aldus Trump. Hij beschuldigt de „de radicaal-linkse Democraten” ervan hem koste wat kost ervan te willen weerhouden zich te kandideren voor de presidentsverkiezingen van 2024. Volgens Trump helpt de inval de Democraten bij de tussentijdse verkiezingen voor het Huis en de Senaat in november.

Veel aanhangers van Trump verzamelden zich na de inval bij het huis:



BREAKING: Crowds of Trump supporters have begun arriving to Mar-a-Lago pic.twitter.com/NzIR0jMRfm — Jack Posobiec 🍊 (@JackPosobiec) August 9, 2022

Volgens twee anonieme bronnen die hun verhaal doen aan The New York Times heeft de inval te maken met materiaal dat Trump met hem mee zou hebben genomen naar Mar-a-Lago nadat hij uit het Witte Huis vertrok. In vijftien dozen zou vertrouwelijk materiaal zitten. Het duurde maanden voordat Trump die dozen aan het Nationaal Archief teruggaf. Hij deed dat uiteindelijk pas toen er met actie werd gedreigd. Volgens The New York Times stond Trump er tijdens zijn presidentschap om bekend officiële documenten die eigenlijk naar het overheidsarchief moesten, te verscheuren.

Een andere anonieme bron bevestigt aan The Washington Post dat de inval om vertrouwelijke documenten zou gaan en zegt erbij dat er een gerechtelijk zoekbevel voor zou zijn afgegeven. Dat is volgens de krant „zeer ongebruikelijk” voor een voormalige president. De „hoogste niveaus” van het justitieministerie zouden volgens de krant betrokken moeten zijn geweest bij het verkrijgen van zo’n bevel, maar een woordvoerder van het ministerie wilde tegen de krant niet zeggen of justitieminister Merrick Garland hierin een rol heeft gespeeld.

Een van Trumps zoons, Eric Trump, bevestigde later op de dag tegen Fox News dat de inval inderdaad te maken had met dozen vol documenten die zijn vader vanuit het Witte Huis had meegenomen naar Florida.

Volgens CNN werden assistenten van Trump in Mar-a-Lago in april en mei ondervraagd door de FBI met betrekking tot de documenten.