Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Trump hint weer naar deelname presidentsverkiezingen VS in 2024

Het lijkt er toch echt op dat de Amerikaanse oud-president Donald Trump in 2024 opnieuw een gooi doet naar het presidentschap. In een toespraak op een conservatieve bijeenkomst hintte hij opnieuw naar een deelname. Het is geen geheim dat de oud-president in 2024 weer president van de Verenigde Staten wil worden.

„We moeten het mogelijk weer doen”, zei Trump op de conferentie. Of hij zich daadwerkelijk kandidaat stelt, heeft hij nog niet bekendgemaakt. Maar eerder hintte hij ook al op de deelname aan de verkiezingen. Toen verklaarde Trump dat hij degene was die „het land moest redden.”

Trump blijkt populairste kandidaat onder Republikeinen

Mocht de oud-president daadwerkelijk een gooi doen naar het presidentschap dan heeft hij goede kans om in ieder geval te winnen bij de Republikeinen. Hij blijkt uit een peiling namelijk de populairste kandidaat bij de conservatieve partij. Het is niet bekend of hij het dan moet opnemen tegen zittend president Biden of tegen een andere kandidaat namens de Democraten.

Trump is in ieder geval de eerste keuze van 69 procent van de Republikeinen. De gouverneur van Florida, Ron DeSantis, volgt met 24 procent van de stemmen. In een scenario waarin Trump zich toch niet verkiesbaar zou stellen als presidentskandidaat, is DeSantis wel de overduidelijke keuze met 65 procent van de stemmen. In dat geval zou Trumps zoon Donald Trump Jr. de tweede keuze van de stemmers zijn.

‘We gaan door tot we in 2024 een niet te stoppen beweging hebben’

De oud-president hield de slottoespraak op een conferentie van vooraanstaande Republikeinse conservatieven, de Conservatieve Politieke Actie Conferentie (CPAC), in Dallas. Op die conferentie doet Trump wel vaker opvallende uitspraken. Eerder dit jaar zei hij op een eerdere editie dat hij tegen de aanval van Poetin op Oekraïne was. Dat was onverwacht, omdat Trump als president vaak nog lovend sprak over zijn collega in Rusland.

In de toespraak van dit weekend noemde Donald Trump alle overwinningen die aanhangers van hem hebben geboekt bij de voorverkiezingen in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen in het Huis van Afgevaardigden later dit jaar. „Dit zal doorgaan tot we in november 2024 een niet te stoppen beweging hebben.”

Tijdens die tussentijdse stembusgang wordt over alle 435 zetels in het Huis van Afgevaardigden en 34 van de 100 zetels in de Senaat van de Verenigde Staten gestemd.