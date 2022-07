Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Mogelijk Russische robothond met machine­geweer duikt op in video

Filmpjes van vrolijke viervoeters zijn er genoeg op internet en in apps als Instagram en TikTok. Ook robothonden hebben geen gebrek aan aandacht. Ken je Spot nog? De hightech viervoeter van het Amerikaanse bedrijf Boston Dynamics pronkt graag met zijn danspasjes.

De nieuwste telg in de familie van robothonden lijkt echter meer op iets uit een sciencefictionfilm. Er zijn beelden opgedoken van een robothond die een machinegeweer afvuurt. De beelden zijn waarschijnlijk afkomstig uit Rusland, maar experts denken dat de robothond van Chinese makelij is.

Schietende robothond van Rusland ├ęn China?

De beelden circuleren al even op het internet, maar gaan door een tweet van acteur Sean Chiplock viraal. Hoewel de auteur het heeft over robots die Boston Dynamics maakt (die van de danspasjes), is de viervoeter in de video niet gemaakt door het Amerikaanse bedrijf. Sean Gallagher, een senior researcher bij cyber┬şbeveiligingsbedrijf Sophos, zocht het uit en zegt dat de robothond van Chinese oorsprong is.

Het ontwerp van de robot lijkt veel op de Go1 robothond die Unitree Robotics. Het in Hangzhou gevestigde bedrijf verkoopt het Go1-model van de robot voor 2700 dollar op zijn website, exclusief geweer. De robot in de video heeft insignes die gebruikt worden door het Russische leger: een Russische vlag aan de ene kant en aan de andere kant een soort wolf, die Russische speciale troepen gebruiken.

Robots tijdens Russische invasie van Oekraïne

Onduidelijk is of de schietende robot daadwerkelijk een apparaat van het Russische leger is. Het kan ook een experiment van een derde zijn. De insignes lijken wat provisorisch aangebracht. Helemaal nieuw is de inzet van robothonden in oorlogsgebieden overigens niet. Onlangs bleek dat het Amerikaanse leger een door Boston Dynamic gemaakte robothond naar Oekraïne stuurt. Daar gaat het apparaat landmijnen en niet-ontplofte clusterbommen opruimen rondom Kiev.

Ôüë´ŞĆ Limieten aan inzet van robots Hoewel het Amerikaanse Boston Dynamics het gebruik van het zijn robots als wapen verbiedt, is de mogelijke toepassing ervan voor militaire en handhavingsdoeleinden duidelijk. Het is dus vooral aan fabrikanten van robots om dit te verbieden of toe te staan. De politie van New York testte eerder dit jaar een robothond met een camera, genaamd Digidog. Het experiment stopte snel na heftige kritiek van burgers en journalisten.

De vrees dat robothonden tegen mensen worden gebruikt, is al langer aanwezig. De serie Black Mirror wijdde in 2017 een hele aflevering, Metalhead, aan een dergelijk apparaat. In de aflevering is te zien hoe een groep mensen wordt opgejaagd door een robothond. De maker van de serie, Charlies Brooker, zei dat de inspiratie voor de aflevering kwam nadat hij een van de promotievideo’s van Boston Dynamics had gezien.