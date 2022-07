Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Journaliste Ovsjannikova die tegen oorlog Oekraïne protesteerde weer opgepakt

De Russische tv-journaliste die in maart tijdens een nieuwsuitzending op de Russische staatstelevisie poseerde met een plakkaat tegen de oorlog in Oekraïne, is opnieuw voor korte tijd opgepakt. Dat meldt de advocaat van Marina Ovsjannikova op Telegram.

De reden voor de arrestatie lijkt een nieuwe protestactie afgelopen vrijdag.

Marina Ovsjannikova had die dag foto’s van zichzelf op Telegram gezet waarop ze, in het zicht van het Kremlin, protesteerde met een bord waarop de tekst stond: ‘Poetin is een moordenaar.’ Gisteren volgden foto’s op Facebook waarop te zien is dat zij door politieagenten in een minibusje wordt gezet. Zeven uur later postte de journaliste echter een bericht dat ze weer is vrijgelaten. „Ik ben nu thuis en alles is in orde”, schreef zij.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

The police detained the former employee of "Channel One" Marina Ovsyannikova. On Friday, July 15, she went out with an anti-war poster near the Kremlin. Ovsyannikova's Telegram channel reports that information about her location is unknown. pic.twitter.com/Yr5JeOWPRi — NEXTA (@nexta_tv) July 17, 2022

Ovsjannikova verscheen op staatszender

Ovsjannikova haalde eerder al wereldwijd het nieuws door in maart een live-uitzending van de belangrijkste Russische staatszender binnen te lopen en „stop de oorlog” te roepen. „Geloof de propaganda niet, ze liegen je voor”, stond er toen op een protestbord. Het bord kon ze gedurende enkele seconden achter de nieuwslezeres laten zien.

Met haar protestactie wilde ze de wereld laten zien dat „Russen tegen de oorlog zijn”. Tegelijkertijd wilde ze haar landgenoten duidelijk maken dat ze „kritisch moeten nadenken en de informatie die hen wordt aangeboden kritisch moeten analyseren”.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Andy Vermaut shares:Russian Anti-war Journalist Marina Ovsyannikova Detained Again In Moscow: Marina Ovsyannikova, the Russian journalist who daringly interrupted a live TV broadcast to protest her country’s invasion of Ukraine, was briefly… https://t.co/eQ4fTzFOxF Thankyou. pic.twitter.com/0Zo22cUvz4 — Andy Vermaut (@AndyVermaut) July 18, 2022

Journaliste wilde in Rusland blijven

Na haar actie werd Ovsjannikova gevangengezet en veertien uur lang verhoord. Ze kreeg een boete van 30.000 roebel (bijna 260 euro). Daarna werd ze vrijgelaten, in de wetenschap dat haar een celstraf van vijftien jaar boven het hoofd hangt voor het verspreiden van „valse informatie”. Ze nam ontslag bij de staatszender waarvoor ze werkte, maar weigerde het politiek asiel dat Frankrijk haar aanbood. Ze wilde in Rusland blijven, ondanks het feit dat ze met haar actie het leven van haar gezin had „geruïneerd”. Zij werkt nu onder meer voor de Duitse krant Die Welt.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski bedankte Marina Ovsjannikova persoonlijk voor haar actie.