Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit kost een nieuwe airco per dag aan energiekosten

De zon scheen deze week volop, de temperatuur was flink hoog en airco’s vlogen als warme (of beter gezegd: verkoelende) broodjes over de toonbank. Maar hoeveel kost zo’n airco eigenlijk aan elektriciteit? Wat zijn de extra energiekosten anno 2022 op een toch al niet al te lage rekening?

Airconditioners zijn er in allerlei soorten en maten. Zo heb je mobiele luchtkoelers en grote units die je aan de buitenkant van je woning moet hangen. Voor dit voorbeeld kiezen we voor een mobiele airco van Inventum.

Energiekosten van een gemiddelde airco

De AC901 heeft energielabel A en is daarmee niet heel zuinig, maar hij vreet ook geen energie. Een mooie gemiddelde airco dus om de kosten mee te berekenen.

De airco levert een peakvermogen van 2,6 kW en verbruikt gemiddeld 1,0 kWh per 60 minuten als-ie aanstaat. Dit verbruik is natuurlijk afhankelijk van buitentemperatuur, plaatsing van de airco en het aantal kubieke meters dat gekoeld moet worden. De unit is bedoeld om ruimtes van 75 kubieke meter te koelen. Denk daarbij aan een ruimte van zo’n 30 vierkante meter in een normale woning.

Dit kost jouw mobiele airconditioner per dag

In maart 2022 lag de gemiddelde prijs voor 1 kWh op 0,67 euro, een stuk hoger dan een jaar eerder. In juli 2021 werd de prijs gemeten op 0,24 euro per kWh. Dat scheelt nogal in de uiteindelijke energiekosten, zal je wellicht al gemerkt hebben.

Hoewel je moet oppassen met circulerende lucht in je slaapkamer, heb je met deze warme dagen wellicht de airconditioning 24 uren per dag aanstaan. Dit betekent dat je 16,08 euro per dag kwijt bent aan de airco.

Heb je ‘m ‘s nachts uit en draait hij 16 uur per dag, dan ben je 10,72 euro per dag kwijt. Mochten de energieprijzen weer dalen, dan ben je een stuk minder geld kwijt voor jouw airco. Draait hij 24 uur per dag met het tarief van juli 2021, dan blaas je voor 5,76 euro koude lucht je kamer in. Bij 16 uren is dit 3,84 euro.

De energiekosten van een airco kunnen dus behoorlijk zijn. Kijk dus bij aanschaf niet alleen naar de prijs, capaciteit, gebruiksvriendelijkheid en design, maar neem ook het verbruik mee in je vergelijking. Dit kan je een hoop euro’s schelen!