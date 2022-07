Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geld verdienen met Marktplaats? 7 tips voor wat extra cash

Kun jij wel wat extra cash gebruiken? Geld verdienen met Marktplaats is dan een win-win wat ons betreft. Je ruimt niet alleen goed je huis op, maar verdient er ook nog eens aan. Maar wat moet je dan verkopen? En hoe zorg je ervoor dat je opvalt tussen al die andere advertenties?

7 tips om extra geld te verdienen met Marktplaats.

Zo verdien je extra geld met Marktplaats

1. Je hebt altijd iets om te verkopen

Je hebt er weleens over nagedacht, om spullen te verkopen op Marktplaats en daar geld mee te verdienen. Maar heb je eigenlijk wel spullen die je weg wil doen? En zo ja, wie zit daar nou op te wachten?

Je zal zien dat een grote opruimbeurt van je huis heel wat spullen zal opleveren. Wat dacht je bijvoorbeeld je uitgebreide schoenencollectie, kledingstukken die je onderin je kast vindt en die spelcomputer en bijbehorende spellen die je nooit meer gebruikt? En wat dacht je bijvoorbeeld van (studie)boeken die nu in je boekenkast staan te verstoffen?

Wanneer je een beetje feeling hebt gekregen met Marktplaats en je kledingkast inmiddels steeds leger begint te worden, kun je ook nog een stapje verder gaan. Koop bijvoorbeeld spullen in de aanbieding (25 procent afgeprijsd) en verkoop deze vervolgens 10 – 15 procent onder de normale verkoopprijs.

2. Maak er een mooi verhaal van

Wanneer jij echt je best doet om een duidelijke en aantrekkelijke tekst te schrijven, sta jij al op 1-0 voor bij veel andere verkopers op Marktplaats. Je tekst moet de bezoeker overtuigen om jouw product te verkopen.

Dat betekent niet alleen dat je zoveel mogelijk vragen weg moet nemen, maar ook dat je er een mooi verhaal van kunt maken. Dat leuke jurkje heb je bijvoorbeeld aangehad op een bruiloft en de hardloopschoenen liepen als wolkjes, maar het hardlopen en jij bleken toch geen match te zijn.

Tip: gebruik bijvoeglijke naamwoorden zoals ‘leuke’, ‘mooie’, ‘nieuwe’, etcetera. Dat maakt de tekst veel minder droog.

3. Bedenk waar bezoekers van Marktplaats op zoeken

Je kunt nog zo’n mooie tekst schrijven, als bezoekers je advertentie niet kunnen vinden, kun je ook geen geld verdienen met Marktplaats. Hoe zorg je ervoor dat mensen jouw spullen ook echt tegenkomen als ze over Marktplaats struinen?

Kruip even in de huid van de bezoeker. Wat zou jij in de zoekbalk typen als je op zoek was naar datgene wat jij verkoopt? Dit verwerk je sowieso in de titel en in je omschrijving!

4. Wees eerlijk over eventuele beschadigingen

Voorkom teleurstelling en boze recensies door eventuele beschadigingen duidelijk op de foto’s en in de tekst naar voren te laten komen. Het levert je misschien een paar euro minder op, maar zodra jij negatieve recensies krijgt, kun je je handeltje op Marktplaats wel vergeten.

5. Plaats meerdere foto’s

Wanneer je zelf iets koopt op internet, vind je het toch ook fijn als een product meerdere foto’s heeft? Zo kun je namelijk een beter beeld krijgen van wat je kunt. Plaats daarom minstens vijf foto’s bij je producten vanuit verschillende hoeken. Tip: maak geen foto’s op druiligere dagen, maar bij helder weer.

6. Wees geduldig

We waarschuwen je alvast dat geld verdienen met Marktplaats niet altijd een feestje is. Natuurlijk is het extra zakcentje fijn, maar voordat je een product daadwerkelijk verkocht hebt, kunnen er aardig wat frustraties de kop opsteken. Stel je er vast op in dat mensen soms niet reageren, niet komen opdagen en eigenlijk je tijd verdoen. Dat komt jammer genoeg ook voor.

7. Pas op voor fraude

Op Marktplaats komt veel fraude voor, dus gebruik je gezonde verstand. Maak bijvoorbeeld niet zomaar 1 cent over (zogenaamd ter controle). Je kunt gewoon contact hebben met je ‘klanten’ via de Marktplaats chat en hoeft niet per se je nummer te geven.

Je zal zien dat je met Marktplaats zeker wat extra geld kunt verdienen. Zijn er spullen die niet meteen verkopen? Haal de advertentie van Marktplaats en zet ‘m er over een tijdje weer op. Je kunt dan eventueel experimenteren met een andere titel of omschrijving. Misschien klikken mensen reageren mensen dan wel.