Weerman Gerrit Hiemstra slaat alarm over hitte: ‘Dit wordt het gemiddelde zomerweer’

Allemaal leuk en aardig, die hitte, maar NOS-weerman Gerrit Hiemstra ziet er vooral de negatieve kant van in. Op Twitter luidt hij de noodklok. Dit soort extreem warme dagen zijn volgens hem nu nog een zeldzaamheid, maar niet voor lang meer. Volgens Hiemstra is dit juist een opmaat naar nog veel extremer weer dat we de komende decennia in Nederland gaan zien.

Het is vooral veel vrolijkheid en joligheid wat de klok slaat in de media. Maar het lachen is bij het ‘klimaatkonijn‘ (vandaar het konijntje achter zijn naam op Twitter) al een tijdje vergaan als het om dit weerbeeld gaat.

In een draadje reageert hij op Twitter op de hittegolf die sinds gisteren over Nederland trekt. Daarin gaat hij in op de vele problemen die het warme weer veroorzaakt. „En de problemen zullen alleen maar toenemen.”

Hitterecords gebroken in omringende landen

De weerman vindt het belangrijk om de negatieve kant van het verhaal te belichten. „In de eerste plaats om de temperatuur zelf. Temperaturen boven 35 graden zijn in Nederland uitzonderlijk, laat staan als ze in de buurt van 40 graden komen. Het laat zien dat het klimaat zeer snel opwarmt”, zegt hij.

En volgens hem is de context ook belangrijk. Want niet alleen in Nederland is het extreem warm. Ook in de landen om ons heen. „In Italië, Spanje, Portugal, Frankrijk, Groot-Brittannië, Ierland en België is het extreem warm en zijn meerdere hitterecords gebroken.”

Hij wijst op de gevolgen: van grootschalige bosbranden, mislukkende oogsten en gletsjers die in de Alpen afbreken. Maar ook in Nederland ontstaan nu al problemen. Zo is het moeilijk om panden koel te houden, is de waterstand in rivieren laag en ligt verzilting (toename van het zoutgehalte) van de grond op de loer.

Gerrit Hiemstra: ‘Er komen nieuwe extremen, die nog extremer zijn’

„We krijgen nu een blik op onze toekomst. Dit weer is nu extreem, maar zal binnen enkele decennia het gemiddelde zomerweer zijn”, zegt Gerrit Hiemstra. En daar blijft het niet bij. „Tegelijkertijd komen er nieuwe extremen, die extremer zullen zijn dan de huidige. De problemen met hitte, droogte en verzilting zullen toenemen.”

Volgens hem kunnen we er nog altijd wat aan doen. „Het komt omdat we massaal fossiele brandstoffen blijven gebruiken. Hoe langer we dat blijven doen, hoe groter de toekomstige problemen zullen worden.” Dus? „Stoppen met verbranden van olie, gas, benzine, diesel, kerosine. De keuze is aan ons. Anders weten we wat onze toekomst is: kijk naar buiten.”