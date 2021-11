Duitse minister Spahn: ‘Waarschijnlijk iedereen straks ingeënt, genezen of dood’

De Duitse minister van Volksgezondheid voorziet dat bijna al zijn landgenoten persoonlijk worden geraakt door het coronavirus. „Waarschijnlijk is vrijwel iedereen in Duitsland gevaccineerd, genezen of dood voor het eind van de winter, zoals soms cynisch wordt gezegd”, voorspelt minister Jens Spahn. Dat komt volgens hem door de „zeer besmettelijke Delta-variant”.



Merry start to the week in Germany. "Probably by the end of winter—as is sometimes cynically said—pretty much everyone in Germany will be vaccinated, recovered or dead," says Health Minister Jens Spahn, with a bleak spin on the COVID-19 3G rule (vaccinated, recovered or tested). pic.twitter.com/s3CfhaxNWY — Kate Brady (@kbrady90) November 22, 2021

Spahn: ‘Meeste mensen gevaccineerd, hersteld of dood’

Duitsland probeert, net als Nederland, een snelle stijging van het aantal coronabesmettingen onder controle te krijgen. Daardoor neemt de druk op de zorg toe. „We hebben een zeer, zeer moeilijke situatie in veel ziekenhuizen”, zei Spahn, die Duitsers vroeg zich vooral te laten inenten. Tot dusver is ongeveer 68 procent van de Duitsers volledig gevaccineerd tegen het coronavirus.

Het Duitse gezondheidsinstituut RKI, de tegenhanger van het Nederlandse RIVM, maakte vandaag weer melding van ruim 30.000 nieuwe coronabesmettingen. Die waren in de afgelopen dag geregistreerd. Sinds het begin van de pandemie zijn in het 83 miljoen inwoners tellende Duitsland zo’n 5,3 miljoen besmettingen vastgesteld en bijna 100.000 coronapatiënten overleden.

Lockdown in Oostenrijk

Van Duitsland gaan we naar Oostenrijk, want daar is vandaag een volledige lockdown ingegaan. Dat betekent dichte winkels en restaurants, stille straten en geen kerstmarkten. Burgers zijn verdeeld over de maatregelen. „Ik ben doodmoe van lockdowns. Ik heb er genoeg van”, zei een 42-jarige passant die in Wenen onderweg was naar haar werk. Eerst zou de lockdown alleen gelden voor ongevaccineerden.

De bijna 9 miljoen Oostenrijkers hebben sinds vandaag weer een geldige reden nodig om hun huis te verlaten. Ze mogen bijvoorbeeld nog wel gaan werken, een stukje wandelen of naar de supermarkt gaan. In hoofdstad Wenen was het op straat rustiger dan gebruikelijk op een maandag.

De maatregelen hebben ook gevolgen voor toeristen. Zo moesten de populaire kerstmarkten sluiten. Gevaccineerde mensen mogen nog wel gebruik maken van skiliften, maar hotels mogen na het begin van de lockdown geen nieuwe toeristen meer ontvangen.

Vaccinatieplicht

De overheid heeft ook besloten tot een vaccinatieplicht, die op 1 februari ingaat. Oostenrijkers krijgen dan een uitnodiging om zich te laten vaccineren. Weigeraars riskeren een boete die kan oplopen tot 3600 euro. Wie later geen boosterprik haalt, kan volgens minister van Grondwettelijke Zaken Karoline Edtstadler een geldstraf krijgen van 1500 euro.

Oostenrijk heeft een vaccinatiegraad van ongeveer 66 procent en dat is volgens de regering schandalig laag. Ook andere landen zien zich genoodzaakt weer hardere maatregelen te nemen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.