Rutte: ‘Basisregels beter naleven, anders eerder maatregelen nemen’

Demissionair premier Mark Rutte doet een dringende oproep aan iedereen om zich beter te houden aan de basismaatregelen tegen het coronavirus. Anders kan het kabinet het zich volgens hem mogelijk niet permitteren te wachten met extra maatregelen tot 3 december. Dat is de dag waarop het volgende ‘weegmoment’ gepland staat.

Rutte zegt dat deze oproep nodig is vanwege de oplopende besmettingen. „Er is een kentering nodig”, zei hij. De Jonge noemt de ziekenhuisopnames „alarmerend”. Wel zegt hij dat het ingrijpend is om „zomaar” tot een lockdown te besluiten.

Het kabinet houdt in ieder geval dus extra maatregelen achter de hand. Wanneer gevraagd welke maatregelen dat zijn, zegt De Jonge: „Lockdown-achtige maatregelen”.



Rutte: ‘Mogelijk eerder maatregelen’

Dat Rutte deze oproep doet, is niet gek. De besmettingen zijn immers nog steeds hoog, met gisteren 20.717 nieuwe gevallen. Van de genomen maatregelen is volgens OMT-lid Marion Koopmans nog weinig te merken. Dat zei ze gisteren bij het programma Buitenhof. Ook dingen die zouden moeten wijzen op een effect van de maatregelen, zijn niet merkbaar. „Dingen als meer thuiswerken, meer thuisblijven, geen drukte opzoeken: dat zou je nu willen terugzien in bijvoorbeeld de mobiliteitscijfers, maar daar zie je het nog niet in. Dus ik maak mij zorgen over of het effect wel wordt bereikt.”

Volgens Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, wordt deze week „heel spannend”. „Als de naleving van de maatregelen niet fundamenteel verandert en het aantal besmettingen niet substantieel daalt, dan koersen we af op een lockdown die de hele winter gaat duren.”

Wanneer is de volgende persconferentie?

De eerstvolgende persconferentie staat gepland op vrijdag 3 december, drie weken na de vorige. Maar volgens Rutte kan die verzet worden naar een eerder tijdstip, als er sneller maatregelen nodig zijn. Er is tot op heden nog niks uitgelekt over de maatregelen waar Rutte en demissionair coronaminister Hugo de Jonge dan mee komen.