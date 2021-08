Vier agenten die bij bestorming Capitool waren, pleegden zelfmoord

Al vier agenten die bij de bestorming van het Capitool in Washington aanwezig waren, hebben zelfmoord gepleegd. Deze week werd duidelijk dat de afgelopen maand opnieuw een agent zich van het leven had beroofd.

De vier probeerden op de bewuste dag – 6 januari – een horde rechts-extremisten bij het Capitool tegen te houden. Wereldleiders spraken schande van de gebeurtenissen, maar vonden het ook ‘niet verrassend’.

Nog geen directe link tussen Capitool en zelfmoord

Hoewel de politie nog geen directe link tussen de bestorming van het Capitool en deze opvallende cijfers wil leggen, laait er wel een discussie op rondom de mentale problemen waar veel agenten mee kampen. De vier die er nu niet meer zijn, waren tenslotte allemaal bij de bizarre bestorming aanwezig.

Het vierde sterfgeval werd deze week bekendgemaakt door het politiedepartement van Washington DC (MPD). Het gaat om de 26-jarige Kyle DeFreytag, die zichzelf op 10 juli van het leven beroofde. Eerder werd bekend dat ook op 29 juli de 43-jarige Gunther Hashida een einde aan zijn leven maakte. De andere twee gevallen, veteranen Jeffrey Smith en Howard Liebengood, pleegden kort na het incident in januari al zelfmoord. Een vijfde agent overleed één dag na de gebeurtenis aan een beroerte.

De bestorming van het Capitool

Het was op 6 januari van dit jaar toen Amerikaanse agenten werden overvallen door een grote groep rechts-extremistische Trump-aanhangers. Zij bestormden het Capitool bestormden als reactie op het verlies van Donald Trump tijdens de presidentsverkiezingen. De bestorming duurde een aantal uur en werd enorm gewelddadig. De actie leidde tot vijf doden en talloze gewonden, waaronder 138 agenten. Meer dan vijfhonderd mensen werden gearresteerd. De hele wereld keek meer dan verbaasd toe. Politiemensen zeiden eerder al: „We werden geslagen en getaserd.”

Hoewel deze ongekende actie van tevoren was aangekondigd, hadden agenten de situatie onderschat. Niemand kon echt geloven dat Amerikanen dit in hun eigen land zouden doen. Precies dat is wat de dag voor velen zo traumatisch maakte, vertelde een anonieme agent aan NOS-correspondent Marieke de Vries. De schok dat landgenoten tot zo’n heftige en gewelddadige actie over zouden gaan, was confronterend. „Als het nou een stel idiote buitenlandse terroristen waren, dan wisten we nog waar we tegen vochten. Maar nu vroeg je je af: wie is wie?” De agent vertelt dat het moeilijk te verwerken was dat ze actie moesten ondernemen tegen terroristische landgenoten.

Traumatische gebeurtenis agenten

Dat veel agenten met trauma’s kampen, werd ook duidelijk na de emotionele oproep van politieofficier Harry Dunn tijdens een hoorzitting afgelopen maand. „Ik richt me tot mijn collega’s die veel emoties blijven voelen als gevolg van de gebeurtenis op 6 januari. Er is helemaal niets mis met het zoeken van professionele hulp”, drukt hij de agenten op het hart. „We zijn allemaal door een traumatische dag gegaan, en als je hier last van hebt, maak dan asjeblieft gebruik van de hulp die beschikbaar is.”

Joe Biden over helden van het Capitool

President Biden reageerde via Twitter op de sterfgevallen. „Op 6 januari zijn de Verenigde Staten en onze democratie aangevallen, en agenten Hashida en DeFreytag riskeerden hun leven om beide te beschermen. Ze waren Amerikaanse helden.”



Denk je aan zelfmoord? Heb je nu hulp nodig? Chat of bel 113 of gratis 0800-0113.