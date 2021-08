Wellicht zijn de beelden van een bewapend Amerikaans stel tijdens een Black Lives Matter-protest je niet ontgaan. Het koppel werd wereldwijd bekend doordat zij op hun oprit demonstranten verjoegen. Ze werden vervolgd voor hun daden, maar kregen uiteindelijk gratie.

Het gaat om Mark en Patricia McCloskey. Een ‘keurig’ republikeins St. Louis-koppel, bewapend met twee geweren. Het leek even op een plaatje uit een Amerikaanse Hollywoodfilm. Vorig jaar gingen beelden viraal van het stel dat Black Lives Matter-demonstranten verjoegen met hun wapens. Demonstranten filmden het duo en uiteindelijk werden zij vervolgd. Het stel bekende vorige maand schuld voor hun daden. Vorige week kreeg het koppel gratie van de republikeinse gouverneur Mike Parson.

Missouri's GOP governor has pardoned a white St. Louis couple who pointed their guns at anti-racism protesters in 2020.

Mark and Patricia McCloskey had both pleaded guilty to misdemeanors.

Mark McCloskey remained unapologetic after his plea hearing, saying: "I'd do it again." pic.twitter.com/3UHlKVna5o

