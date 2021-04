Vrouw geeft match datingapp aan bij FBI na opscheppen bestorming Capitool

Een Amerikaanse vrouw heeft een match op de datingapp Bumble aangegeven bij de FBI. De man, Robert Chapman, was aan het opscheppen over hoe hij mee had gedaan aan de bestorming van het Capitool. Als gevolg van de aangifte is Chapman gearresteerd, zo meldt CBS News.

Het zal je maar overkomen. Zit je lekker te praten met een match op een datingapp, begint hij doodleuk vol trots te vertellen hoe hij het Capitool bestormd heeft. Het overkwam een Amerikaanse vrouw, die als gevolg van de bekentenis besloot om de man aan te geven bij de FBI.

Opscheppen bestorming Capitool

„Ik heb het Capitool bestormd”, stuurde Robert Chapman naar zijn Bumble-match. Vervolgens vertelde Chapman vol trots hoe hij tot de Statuary Hall had weten te komen. Zijn match was hier echter niet van gediend en stuurde terug „Wij zijn geen match”. Het gesprek tussen de twee was daarna al vrij snel afgelopen, maar de match besloot Chapman aan te geven.

Met behulp van de screenshots van het gesprek op Bumble en de videobeelden van de bestorming van het Capitool, kon Chapman geïdentificeerd worden als een van de bestormers. Zo is op de beelden te zien hoe Chapman zichzelf in het Capitool filmt met zijn telefoon. Ook zijn er Facebookposts gevonden met daarin foto’s van Chapman in het Capitool.

Daar blijft het echter niet bij. Chapman zou ook op een ander Facebookaccount, onder valse naam, hebben opgeschept over de bestorming. „IK BEN IN HET CAPITOOL!!!”, schreef hij. Als gevolg van al het bewijs dat verzameld is, heeft de FBI Chapman in de boeien geslagen.

Veel aangiftes FBI

Hem wordt ten laste gelegd dat hij willens en wetens een gebouw binnen is gegaan, waarvan hij wist dat toegang verboden was. Daarnaast zou hij bewust luid bedreigende en beledigende taal gebruikt hebben en mee gedaan hebben aan verstorend gedrag.

Inmiddels zijn tientallen bestormers van het Capitool aangegeven bij de politie. Vaak zijn het hun eigen persoonlijke contacten die de aangifte gedaan hebben. Familieleden, collega’s, jeugdvrienden en ex-partners hebben volgens documenten het vaakst de autoriteiten gebeld om aangifte te doen. In sommige gevallen gaven posts op de socialmedia-accounts van de bestormers de doorslag.

Op 6 januari dit jaar drongen Trump-aanhangers het Capitool binnen. Dit deden ze om te voorkomen dat het Congres de verkiezingsuitslag zou vaststellen.