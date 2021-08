Onderzoek: ‘Besmette gevaccineerden kunnen Delta-variant overdragen’

De effectiviteit van Pfizer- en AstraZeneca-vaccins vermindert na een bepaalde periode. Ook blijkt dat besmette gevaccineerden met de Delta-variant, dezelfde viruslevels hebben als niet-gevaccineerden.

Dat blijkt uit een grootschalig Brits onderzoek van de Universiteit van Oxford. Daarvoor onderzocht men miljoenen neus- en keeluitstrijkjes van 384,500 volwassenen. Zowel de effectiviteit van Pfizer en AztraZeneca namen af. Negentig dagen na de tweede prik bleek AstraZeneca voor 61 procent effectief. En bij Pfizer was dit 75 procent. De effectiviteit neemt sneller af bij gevaccineerden boven de 35 jaar. Tegenover gevaccineerde jongeren.

Besmette gevaccineerden Delta-variant

Ook speelt de Delta-variant een dominante rol bij de besmettingen. Het risico om besmet te raken na vaccinatie is lager. Maar wel blijkt dat als iemand eenmaal besmet is met de Delta-variant, de viruslevels bij gevaccineerden en niet-gevaccineerden vergelijkbaar zijn. Dat betekent dat gevaccineerden het virus wel overdragen. In Engeland adviseert men daarom dat mensen in drukke binnenruimten een mondkap blijven dragen. Ondanks de vaccinatiestatus.



Het begrip groepsimmuniteit is door dit onderzoek ineens twijfelachtig. Het idee van groepsimmuniteit is dat vaccinatie of eerdere besmetting met het virus, bescherming biedt voor niet-gevaccineerden. Volgens hoofdonderzoeker Sarah Walker lopen niet-gevaccineerden toch een groter risico.

Vaccinatie beschermt tegen ziekenhuisopname

Onderzoeker Koen Pouwels, die overigens Nederlands is en werkt voor de Universiteit van Oxford, geeft nog meer uitleg. „Vaccins zijn waarschijnlijk het beste in het voorkomen van een ernstig ziekteverloop, maar iets minder effectief in het voorkomen van overdracht van het virus.” Vaccinatie beschermt dus tegen ziekenhuisopname en eventueel dodelijke afloop bij besmetting van de het coronavirus. Deze uitspraak deden andere Nederlandse coronadeskundigen ook, bijvoorbeeld immunoloog Marjolein van Egmond in Op1 en Diederik Gommers bij BNR. Ook de Britse onderzoekers zijn ervan overtuigd dat vaccinatie nuttig is voor de bestrijding van het coronavirus.

Het Britse onderzoek werd nog niet officieel gepubliceerd in een medisch tijdschrift. Het wordt nog beoordeeld door vakgenoten.



