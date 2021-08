Baudet en Wilders bekvechten op Twitter over vaccinatiedebat

Wel of geen (indirecte) vaccinatieplicht? De Tweede Kamer debatteert er (op sociale media) hevig op los over dit onderwerp. En ook Thierry Baudet en Geert Wilders bekvechten op Twitter over het vaccinatiedebat.

Gisteravond werd ons in de persconferentie verteld dat versoepelingen van de coronamaatregelen nog niet mogelijk zijn. De huidige maatregelen zijn verlengd tot 20 september.

Geert Wilder deelt boos bericht Twitter

Boze PVV-leider Geert Wilders deelt zijn frustratie over deze beslissing op Twitter. „We zouden onze vrijheid terugkrijgen”, schrijft hij. „De maatregelen zouden stoppen, als de ziekenhuis en IC-opnames beheersbaar waren. Dat is nu zo maar de maatregelen gaan toch nog door. Rutte zinspeelt zelfs over toekomstige vaccinatiedwang. Dat is oneerlijk en onacceptabel”, aldus een verontwaardigde Wilders.



En daar voelt Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet een ingang om zich in deze discussie te mengen. De FvD-man twittert over het feit dat volgens hem er in september toch een vaccinatieplicht op de agenda staat. En haalt uit naar Wilders



Terwijl alle media roepen dat de maatregelen worden afgeschaft, introduceert het kabinet zojuist de #apartheidspas voor Nederland. Vanaf 20 sept kom je geen restaurant of zelfs terras, bioscoop of theater meer in zonder QR-code. Waar is de verontwaardiging? #persconferentie — Thierry Baudet (@thierrybaudet) August 13, 2021



Vaccinatiedwang is vanaf het begin het doel geweest. Niet voor de “volksgezondheid” (want dit hele gebeuren heeft daar niets mee te maken) maar om toegang te verkrijgen tot het menselijk lichaam en (daarmee) totale controle te verwerven over de mensen. Zet je die eerste stap, 1/2 https://t.co/1CiO7lErO6 — Thierry Baudet (@thierrybaudet) August 14, 2021

Discussie Thierry Baudet en Geert Wilders

In andere landen gebeurt dit momenteel al. Onder meer in Frankrijk, Griekenland of Italië heb je een bewijs van vaccinatie, negatieve test of recent herstel nodig voor openbare gelegenheden. Zoals een restaurant of museum. Het kabinet debatteert over dit onderwerp en vraagt hierover advies aan het OMT.

Op Twitter gaat in ieder geval de discussie tussen Baudet en Wilders verder. Baudet reageert namelijk vandaag op de de Tweet van Wilders. Waarop de PVV-voorman weer de gelegenheid voelt om de vaccinatieplicht aan te kaarten.



Daarom had je je ook nooit demonstratief moeten laten vaccineren, Geert. https://t.co/itsufbVHKh — Thierry Baudet (@thierrybaudet) August 14, 2021



Onzin Thierry ik heb helemaal niets tegen vaccineren – integendeel – maar het moet altijd ieder zijn eigen keuze zijn en dus nooit verplicht en ook geen dwang of drang. https://t.co/wwTKKxq5B7 — Geert Wilders (@geertwilderspvv) August 14, 2021

De discussie tussen de twee politici blijft niet onopgemerkt en ook veel andere twitteraars mengen zich in dit ‘online debat’. In ieder geval zijn beide politici tegen een vaccinatieplicht en maken ze zich op hun social media daar hard voor.



Géén vaccinatieplicht, géén vaccinatiedwang, géén vaccinatiedrang! Niet direct én niet indirect. Nu niet, nooit! De Kamer nam niet voor niets mijn motie daarover aan!#persco #persconferentie pic.twitter.com/7ElhgsQH5d — Geert Wilders (@geertwilderspvv) August 13, 2021

Vaccinatieplicht in Nederland

Metro schreef over de persconferentie van gisteravond en de coronamaatregelen die in acht worden genomen. Van een (indirecte) vaccinatieplicht is in Nederland nog geen sprake. Demissionair premier Mark Rutte sprak maandag uit dat hij een vaccinatieplicht niet zit zitten. In Nederland blijkt de vaccinatiebereidheid hoog. En wat als een individueel bedrijf het personeel alsnog verplicht zich te laten inenten? Dan is het volgens Rutte eventueel aan de rechter om zich daarover te buigen.