Obama wil zijn 60e verjaardag groots vieren en dat valt door deltavariant niet zo goed

De Amerikaanse oud-president Barack Obama krijgt kritiek omdat hij zijn zestigste verjaardag groots wil vieren. Maar ja, die deltavariant van het coronavirus is ook in de Verenigde Staten in opmars. „Blijkbaar is de elite niet bang voor het killervirus.”

Democraat Obama nodigt honderden gasten uit in zijn buitenverblijf op het eiland Martha’s Vineyard, schrijft The Wall Street Journal. Volgens The New York Post zijn 750 mensen welkom op de zestigste verjaardag van de voormalig president. „Blijkbaar is de elite niet bang voor het killervirus”, reageert een Nederlander op Twitter.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Barack Obama geeft een verjaardag met in totaal zo'n 750 mensen. Blijkbaar is de elite niet bang voor het 'killervirus'. https://t.co/hLrMPKPFFg — Roy | (@RRoy9944) August 2, 2021

Het groots vieren van de verjaardag van Obama wordt op Nederlandse sociale media bekritiseerd, maar ligt vooral gevoelig in de Verenigde Staten natuurlijk.

Zorgen in Amerika om de deltavariant

In Amerika zijn er op dit moment grote zorgen zijn over de verspreiding van de deltavariant van het coronavirus. Net als in Nederland trouwens het geval is. Er worden daarom steeds meer coronamaatregelen aangescherpt. Het was een tijdje stil rond Barack Obama. Zijn laatste ‘wapenfeit’ stamt uit mei. Toen vertelde hij over ufo’s in The Late Late Show van James Corden. „Er vliegen onverklaarbare objecten in de lucht.”

Nu is er dus gedoe over de verjaardag van Obama. Een ingewijde vertelde zakenkrant The Wall Street Journal dat het feest buiten zal plaatsvinden en dat alle gezondheidsregels worden nageleefd. Toch klinkt kritiek, vooral uit conservatieve hoek. De gezaghebbende Republikeinse parlementariër Jim Jordan zei op Twitter dat Democraten de voormalige president Donald Trump de volle laag zouden geven als hij zo’n verjaardagsfeest zou geven. Trump zou dan vast roekeloosheid worden verweten, twitterde Jordan, een lid van het Huis van Afgevaardigden.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

“This is a dangerous super-spreader event.” “How can someone be so reckless?” “They’re killing people.” -The things Democrats would say if this was President Trump’s birthday party. https://t.co/TREe5jKCpI — Rep. Jim Jordan (@Jim_Jordan) August 2, 2021

Joe Biden niet op verjaardag van Obama?

Het is onduidelijk wie precies op de gastenlijst staan, maar volgens een bron van USA Today komt president Joe Biden in elk geval niet. Hij was voorheen vice-president onder Obama en de mannen kunnen het naar verluidt goed met elkaar vinden. Wel komen er mogelijk andere bekende figuren. Op de 55e verjaardag van Obama in het Witte Huis kwamen volgens het dagblad allerlei beroemdheden af. Onder meer zangeres Beyoncé, tv-persoonlijkheid Ellen DeGeneres en zangers Usher en John Legend vierden het mee.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

LOL. Obama is having 700 guests at a giant birthday party–because the pandemic is over for the ruling class. They just want to ruin your life. — thebradfordfile (@thebradfordfile) August 3, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Obama and his birthday party.🤭you know this is gonna be the no 1 story on Fox News for the next week. Well unlike the disease spreading right(McCarthy, Taylor Greene etc) over there, Obama's guests will be sound and responsible adults. — Jamesy Hatfieldini (@HatfieldJames) August 3, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

lol, Obama is apparently having 700 people or more at his birthday. Isn't that a "superspreader event"? I guess the elite don't have to follow the same rules. https://t.co/utrmda7Le1 — Scott Stringle (@scott_stringle) August 3, 2021

Obama wordt morgen 60 jaar en viert dat komend weekend. Hij vraagt zijn gasten niet om cadeaus, maar om donaties aan goede doelen die jongeren helpen.