6 dingen die Trump nooit meer mag als ex-president, zoals nieuwste iPhone kopen

Nu Donald Trump geen president meer is, mag hij een aantal dingen niet meer. Al is het natuurlijk maar de vraag of hij zich aan de regels houdt, iets waar hij ook tijdens zijn ambtsperiode al moeite mee had.

Er zijn dingen die de president van de Verenigde Staten wel en niet mag als hij president is én er zijn zaken die een voormalig president nooit meer mag als hij uit functie is.

Op het moment dat hij (of zij, wellicht in de toekomst, of genderneutraal) het Witte Huis verlaat en elke vier of acht jaar zijn opvolger op 20 januari, Inauguration Day, zijn intrede doet, wordt hij ineens weer ‘gewoon’ staatsburger. Iets wat Twitteraars nu aanwenden om Trump uit te dagen voor bijzondere wedstrijdjes, zoals een vuistgevecht.



Now that Donald Trump is a citizen again I officially challenge him to a fistfight. — snack cabanatuan (@JCabbie7) January 20, 2021

Na hun aftreden, mogen ex-presidenten rustig verhuizen uit Washington, of ineens heel erg fanatiek gaan kunstschilderen, of -schaatsen, als ze daar zin in hebben. Maar vanaf één minuut over twaalf op die 20ste van januari tot aan hun uitvaart, moeten voormalige presidenten zich aan een aantal regels houden. En sommige zijn heel voor de hand liggend en andere ook totaal niet.

Geen telefoon kopen

Toch een domper voor ex-presidenten met een voorliefde voor gadgets en tech. Ze mogen nooit meer op eigen houtje een Apple-store inlopen om de nieuwste iPhone te kopen, vertelt politiek deskundige William S. Bike tegen Readers Digest. Dergelijke tech moet eerst worden goedgekeurd door de Secret Service, „ze mogen alleen communiceren met apparaten die volledig schoon zijn bevonden.” Dit geldt overigens ook voor zittende presidenten. „Trump negeerde deze regel en werd aan de lopende band gehackt.”



I wonder how the exercise bike cyber security issue ranks with Trump’s unsecured, Kremlin-hacked burner phone. — Rudy Wants to Buy Yez a Drink 👱‍♂️🌱➡️ 🦀 (@glennwells) January 20, 2021

Trump mag niet meer zelf autorijden

Een voormalig president mag nooit meer zelf in een auto rijden. „Een regel die werd gemaakt na de moord op JFK, is dat ex-presidenten niet meer mogen rijden op de openbare weg. Alleen op eigen grond mag worden gereden”, vervolgt Bike. „Ze zijn verder verplicht te worden gereden door mensen van de Secret Service die erin getraind zijn om eventuele ontwijkende rij-manoeuvres te maken.” Lyndon B. Johnson was de laatste die op de openbare weg reed en Bike weet dat vooral Clinton het rijden mist. „Daarom wil hij altijd per se in het golfkarretje rijden als hij een balletje gaat slaan.”

Trump zal het waarschijnlijk niet missen, „hij was altijd al gewend aan een chauffeur”, vertelt hij. Over de fiets rept Bike niet, maar daarop mogen ze zich wel gewoon zelf vervoeren.



First it's not a Interpol warrant. Former presidents can't even drive a car, much less just take a trip. They still receive national security briefings daily and yes secret service for life. Try researching next time….. — Mythoughts (@MichaelMythoug1) January 5, 2021

Niet de wet overtreden

Een zittende president kan eventueel immuniteit krijgen voor bepaalde strafrechtelijke vervolging, al zal hij nooit boven de wet staan. Een ex-president heeft zo’n voorrecht niet meer. „Net zoals alle andere burgers, mag hij de wet niet schenden”, licht Mike Purdy, presidentiële geschiedkundige. „Doet hij dat wel, dan wordt hij net zo behandeld als wie dan ook.”

Geen informatie doorspelen

Een voormalig president weet natuurlijk heel veel en hij zou kunnen worden getriggerd een extra zakcentje bij te verdienen door het verkopen van gevoelige informatie. Maar nee, zegt Purdy, die allesbehalve Trump-fan is, kan-ie beter niet doen. „Dat zou een grote schending van de nationale veiligheid betekenen.” Logisch ook wel.



Here's an article I wrote about whether Trump should be removed from office now. https://t.co/w6KHevS5J3 — Mike Purdy (@PresHistory) January 9, 2021

Geen geheime pakketjes

Jammer de pammer voor ex-presidenten die stiekem een order wilden plaatsen voor een pikant cadeautje voor de ex-First Wife, of zelf heel graag die vetloze frituur of een innovatieve dennennaaldblazer wilden bestellen, die ze zagen tijdens een nachtelijke commercial. De Secret Service checkt alle brieven en pakketjes die binnenkomen, voor de rest van z’n leven. Deze regel is er sinds in 2018 een precedent werd geschept, toen ‘verdachte pakketjes’ werden onderschept bij Clinton en Obama.

Twee keer max

Na twee termijnen, mag een voormalig president zich nooit meer opnieuw kandidaat stellen. Dat staat in het 22ste Amendement van hun Grondwet, waarin specifiek wordt verwezen naar Franklin D. Roosevelt, die het maar liefst vier keer achter elkaar deed. En z’n pontificale plekje boven de haard meer dan verdiend heeft.



Yay! Franklin D. Roosevelt is over the fireplace! https://t.co/zCFJ6pRuY6 — nancychando (@nancychando26) January 21, 2021

Toch was het volgens juristen niet zo heel sterk voor de democratie, waarna het 22ste amendement werd geschreven. In datzelfde amendement staat ook dat wanneer een iemand korter dan twee jaar heeft gediend als vice-president na ziekte of het overlijden van de ‘echte president’, hij daarna nog wel twee keer gekozen kan worden. Of zij:



For curiosity, if (God forbid) something happened to Joe and Kamala finished the term, could she then run herself for one or two more terms? Question from my kids. — Alan Kelly (@akellyucc) January 20, 2021

Geen medelijden met president Trump

Overigens hoef je geen medelijden met een voormalig president te hebben. Waar hij al zo’n vier ton in dollars verdiende als president, krijgt hij na zijn aftreden elk jaar zo’n 220.000 dollar.



President's Current Salary: $400,000/year

Post President's Pension: $219,200 A post-office pension is equal to the rate of a Cabinet Secretary, which as of 2019, was $219,200. A former First Lady may also qualify for an annual pension totaling $20,000 annually. — Greg Angel (@NewsGuyGreg) January 14, 2021

