Menstruatieklachten na vaccinatie? Meer dan duizend meldingen bij Lareb

Sommige vrouwen ervaren klachten rondom hun menstruatie na vaccinatie. Op social media klonken al een tijdje dit soort geluiden en bijwerkingencentrum Lareb kreeg meer dan duizend meldingen binnen.

Uitblijven van menstruatie, heftigere menstruatie, doorbraakbloedingen en bloedingen na de overgang. Het zijn verschillende klachten die sommige vrouwen ervaren na hun coronavaccinatie. Of deze klachten daadwerkelijk verbonden zijn aan de vaccinatie kan Lareb nog niet zeggen.



Ik had gehoord dat je van je eerste menstruatie na je vaccinatie meer last kan hebben, maar dit is gewoon echt niet grappig. Vijf keer zo veel pijn als normaal. Zou op dit moment echt heel graag een man willen zijn. — Narita (@naritaderks) August 2, 2021

Lareb rapporteert eerste menstruatieklachten

Op socialmediakanalen zoals Instagram, Facebook en TikTok (onder de jongere gevaccineerden) klonken al dit soort geluiden. Vrouwen die menstruatiestoornissen kregen na hun vaccinatie. Lareb rapporteert nu voor het eerst over deze klachten. Zij onderzoeken of de klachten een bijwerking kunnen zijn van het vaccin.

Agnes Kant is directeur bij Lareb en wil nog geen overhaaste conclusies trekken. „Dit soort menstruatiestoornissen komen normaal ook veel voor.” Volgens haar zijn deze klachten niet direct verbonden aan de vaccinatie. Het kan volgens haar zo zijn dat deze vrouwen deze klachten ook hadden ervaren zonder vaccinatie. Toch sluit ze een bijwerking niet uit. „Het kan zijn dat er wel iets van een bijwerking speelt, misschien iets hormonaals. We kunnen er nog niet veel over zeggen”, aldus de directrice.



Vaccinatie nr 2 en menstruatie zijn een foute combo 🥴 — linneke🐶🦜 (@linneke5) July 31, 2021



Gevaccineerd? Geen wappie reactie hoor, maar las dat na vaccinatie je menstruatie even ontregeld kan zijn. Ik moest opeens 7 weken wachten – blessing! — Linn – 🏳️‍🌈 (@Linnieeee) July 21, 2021

Meldingen bijwerking trombose na vaccinatie

Lareb ontving ook nieuwe meldingen van trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes na een prik met AstraZeneca of Janssen. Daarvan waren 33 meldingen na een prik met AstraZeneca. Zeven meldingen kwamen binnen na een prik van Janssen. Bij de vorige rapportage, begin juli, ging het om 34 meldingen. Lareb benadrukt dat het om een zeldzame bijwerking gaat.

Verder zijn er tot dusver 491 meldingen van overlijden na een coronavaccinatie bij Lareb binnengekomen. Dat zijn er 43 meer dan bij de vorige rapportage, een maand geleden. Overlijden ná een vaccinatie wil niet zeggen dat het vaccin de oorzaak is van het overlijden.

De rapportage gaat over de meldingen die tot en met 1 augustus zin binnengekomen. In totaal gaat het om 112.677 meldingen, waarvan 86.597 over de eerste vaccinatie en 26.080 over de tweede.