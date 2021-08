Nederland stopt evacuatie Afghanistan, honderden mensen blijven achter

Het kabinet heeft besloten dat Nederland de evacuaties uit Afghanistan beëindigt. Op advies van de Amerikanen stopt de regering met de evacuatie vanaf de luchthaven in de hoofdstad Kabul. De situatie is te gevaarlijk en de Amerikanen vertrekken spoedig uit het land.

Eerder vandaag riep het ministerie van Buitenlandse Zaken mensen in Afghanistan al op om niet meer naar het vliegveld in Kabul te komen. Daar is de situatie te gevaarlijk en en de toegangspoorten zijn gesloten. Honderden mensen staan nog op evacuatielijsten, maar die operatie houdt dus op. Demissionair minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Zaken pleitte hier gisteren al voor. België zei gisteren dat ook zij de evacuaties stoppen.

Het Britse ministerie van Defensie heeft inlichtingen over een „zeer waarschijnlijke dreiging” van een aanval op de mensenmassa’s bij het vliegveld van Kabul. Dat zei defensieminister James Heappey bij BBC Radio. Over de inhoud van de inlichtingen kan Heappey niet veel zeggen, alleen dat de dreiging „hevig” is.



Dit had voorkomen kunnen worden als Nederland tijdig begonnen was met de evacuatie. Wat een verschrikkelijk drama. https://t.co/H0zp9p5zUn — Nadia Bouras (@NadiaBouras) August 26, 2021

Kabinet staakt evacuaties uit Afghanistan

Volgens minister Kaag is evacuatie niet voor iedereen mogelijk. De afgelopen dagen zijn bijna 2000 mensen uit Kabul naar Nederland gebracht. En iedere dag melden meer mensen zich bij de Nederlandse ambassade aan voor evacuatie. De aanwezige Nederlandse militairen en diplomaten kunnen mensen die weg willen niet meer assisteren om toegang te krijgen tot de luchthaven.

„Dit is een pijnlijk moment omdat dit betekent dat ondanks alle grote inspanningen van de afgelopen periode, mensen die in aanmerking komen voor evacuatie naar Nederland, achter zullen blijven”, schrijft het kabinet aan de Tweede Kamer. „Nederland is door de Verenigde Staten geïnformeerd vandaag te moeten vertrekken en zal naar alle waarschijnlijkheid later vandaag de laatste vluchten uitvoeren.”

Afghaanse vluchtelingen

Duizenden mensen hebben zich rondom de luchthaven van Kabul verzameld, in de hoop het land te verlaten. Ook de Amerikaanse en Britse regering raadt dit hun burgers af vanwege de onveilige situatie. Gisteren stonden drie bussen met Nederlandse evacués 24 uur vast op het vliegveld. In de bussen zaten een aantal Afghanen en deze moesten het voertuig verlaten. Afghaanse inwoners die het land proberen uit te vluchten worden door de Taliban geweigerd bij de luchthaven.



Hartverwarmend beeld uit België. Bescherming biedt hoop. https://t.co/Emufn1IhZa — Sigrid Kaag (@SigridKaag) August 26, 2021

Amerikanen sluiten vliegveld Kabul af voor vertrek

31 augustus verlaten de Amerikaanse militairen Afghanistan. Daarvoor sluiten zij een aantal dagen voor hun vertrek het vliegveld in Kabul af. Dit om hun eigen mensen en materiaal veilig uit het land te krijgen. De Amerikanen adviseren in dit geval ook Nederland om met de evacuatie te stoppen.

„Er wordt al het mogelijke gedaan om de enkele honderden personen die nu binnen de poorten van het vliegveld zijn, mee te nemen. Dit op de vluchten die voor vandaag gepland staan”, aldus het kabinet. De Nederlandse diplomaten en militairen vertrekken met de laatste vlucht. Er blijft een vliegtuig en een kleine groep militairen in de regio gestationeerd voor het geval er toch nog weer mensen uit Kabul kunnen worden gehaald.



