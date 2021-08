Protest bij opvangcentrum Afghaanse vluchtelingen: ‘Eigen volk eerst’

Afghaanse vluchtelingen proberen op alle mogelijke manieren het land uit te vluchten. Ook naar Nederland toe. Hier worden ze echter niet door iedereen met open armen ontvangen. Sommige Nederlanders protesteren bij asielzoekerscentra zoals gisteravond in Harskamp, gemeente Ede.

In Harskamp demonstreerden zo’n 250 mensen dinsdagavond bij een opvanglocatie voor Afghaanse vluchtelingen. Bij de legerplaats is daar een noodopvang aangelegd. Het protest verliep rustig, maar later op de avond werd een stapel autobanden in brand gestoken. Voornamelijk jongeren uit de buurt lieten van zich horen. Omroep Gelderland schrijft dat leuzen als „eigen volk eerst” en „Harskamp is van ons” klonken.



Heb er geen woorden voor, voor die idiote mafklappers in #Harskamp #Afghanistan In wat voor land leven we? Mede mogelijk gemaakt door politici die amper worden tegengesproken en het laffe politieke midden dat zwijgt. Angst regeert. https://t.co/f0EFwcLXU6 — pieter klein (@pieterkleinrtl) August 24, 2021

Opvangcentra voor vluchtelingen Afghanistan

In Nederland zijn straks vier noodopvangcentra voor vluchtelingen uit Afghanistan beschikbaar. De vierde opent in Heumensoord in Nijmegen. Daar zijn tot uiterlijk januari 2022 zo’n 750 tot 1000 vluchtelingen welkom. Dat liet het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) maandag weten. De andere drie locaties zijn oorspronkelijk van Defensie en liggen in Harskamp, Zoutkamp en Huis ter Heide. Het COA verwacht dat er zeker 200 tot 400 vluchtelingen per dag naar Nederland komen.

Inmiddels zijn er 1100 Afghanen in Nederland die worden verdeeld over de vier locaties. In Harskamp verblijven zij tijdelijk in barakken waar normaal gesproken militairen slapen, schrijft NU.nl. Een journalist van de nieuwssite mocht de opvanglocatie van dichtbij bekijken. Harskamp dient oorspronkelijk als oefenlocatie voor Defensie voor zowel binnen- als buitenlandse militairen.



Harskamp is sober opvangcentrum

Het opvangcentrum ligt in een bosrijke omgeving, maar oogt sober. Het heeft volgens de journalist de sfeer van een oud kamphuis. Vluchtelingen mogen de eerste tien dagen na aankomst de opvanglocatie niet verlaten en moeten verplicht in quarantaine. Of ze daarna vrij zijn om van het terrein af te gaan is onduidelijk.

Hoeveel vluchtelingen precies naar Nederland komen blijft afwachten. Evacuatievluchten komen soms uren na planning aan of arriveren helemaal niet. Onder de vluchtelingen zijn ook veel kinderen. COA-regiomanager Judith van der Laar legt aan NU.nl uit dat de vluchtelingen vooral behoefte hebben aan rust. „Ze hebben huis en haard verlaten en vaak alleen een klein tasje in de hand. Ze zijn heel erg vermoeid.”



