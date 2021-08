Geen high tea meer: Lidl roept hennepthee met te veel wiet terug

Heb jij onlangs hennepthee bij de Lidl gekocht? Let dan goed op, want de hennepthee van het merk Mogota bevat een te hoog gehalte van tetrahydrocannabinol (THC), het actieve bestanddeel van wiet. De supermarktketen is daarom een terugroepactie gestart.

Lidl waarschuwt dat consumptie van de hennepthee voor ‘ongewenste gevolgen’ kan zorgen. „In de hennepthee werd een verhoogd gehalte aan tetrahydrocannabinol (THC) gevonden. De consumptie van deze thee kan ongewenste gevolgen voor de gezondheid hebben, zoals stemmingswisselingen en vermoeidheid”, meldt Lidl. „Daarom worden klanten dringend verzocht de thee niet te consumeren, maar terug te brengen naar de winkel.”

Een woordvoerder van Lidl kan niet vertellen hoe het te hoge gehalte THC aan het licht is gekomen. „Aangezien het om een lopend vooronderzoek gaat kunnen we geen verdere informatie hier over verstrekken. Wat ik wel kan zeggen is dat consumentenbescherming en, in dit verband, productkwaliteit en veiligheid topprioriteiten zijn van Lidl. Mochten er in individuele gevallen twijfels of onduidelijkheden zijn over de artikelen die bij Lidl worden verkocht, dan volgt Lidl deze consequent op. In het geval van de hennep thee is momenteel deze onzekerheid ontstaan.”

Lidl vergoedt aankoopbedrag

Het gaat alleen om de hennepthee van de Sloveense fabrikant Mogota, met houdbaarheidsdatum 31-12-2022 en streepjescode 3830001230185. De budgetsuper vergoedt ‘vanzelfsprekend’ het volledige aankoopbedrag. Lidl heeft in Duitsland besloten naast thee ook koekjes en eiwitrepen terug te roepen. THC is namelijk ook in die producten aangetroffen. De Tsjechische fabrikant Euphoria maakt die producten. De woordvoerder van Lidl laat weten: „Uit voorzorg zijn in alle landen alle hennephoudende voedingsmiddelen uit het assortiment en dus uit de verkoop gehaald. In Nederland hebben wij geen hennep producten in ons assortiment en is dit dus niet aan de orde. In het verleden hebben we alleen als actie een aantal hennep houdende artikelen verkocht.”

Hilariteit om terugroepactie hennepthee

De terugroepactie zorgt voor hilariteit op Twitter. „Lekker dan Lidl. Koop ik gisteren nietsvermoedend een doosje hennepthee bij jullie, staat zojuist DEA aan mijn deur te wapperen met een uitleveringsverdrag”, grapt iemand. „Vanmiddag een high tea organiseren, nu even naar de Lidl”, vult een ander aan. Iemand anders voorspelt een heuse ‘run op de Lidl’, al is het product natuurlijk allang uit de schappen gehaald. Handel in producten met THC is in veel landen verboden. In Nederland mogen alleen coffeeshops die producten verkopen.



Lidl roept hennepthee terug: HÈÈÈÈÈÈNNEPPPP!!! — 𝐇𝐚𝐫𝐣𝐨 𝐓𝐡𝐢𝐣𝐬 (@HarjoThijs) August 26, 2021

Onlangs schreef Metro nog over Canadese militairen die spacecake hadden genuttigd vóór een schietoefening. Zij ontsnapten aan dodelijke ongelukken.