‘Prins Bernhard minacht Nederlandse artiesten’, oproep aan Davina Michelle om F1-optreden te schrappen

De vraag van prins Bernhard en de Dutch Grand Prix aan Nederlandse artiesten om voor niets op te treden bij de Formule 1 getuigt van grote minachting jegens de muziekindustrie. Dat stelt voorzitter Frank Kimenai van popkoepel POPnl. Zanger Joshua Nolet van de groep Chef’Special bracht het nieuws gisteravond naar buiten dat Bernhard wilde dat de groep voor een paar vrijkaartjes kwam optreden.

Metro schreef vanochtend al over zijn reactie in een video die zanger Joshua Nolet plaatste op sociale media. Daarin gaf hij te kennen absoluut niet blij te zijn met dat aanbod. „Afgezet tegen hossende mensen in stadions, 70.000 mensen op een meerdaags event in Zandvoort. Het voelt gewoon even niet meer eerlijk.”

‘Prins Bernhard minacht Nederlandse artiesten’

Volgens Kimena zien organisatoren artiesten van als ‘een hobby’. „Artiesten zijn vaak de sluitpost op elke rekening. Deze vraag van de prins getuigt van grote minachting voor een sector die heel hard werkt en de afgelopen anderhalf jaar toch al keihard getroffen is. De verhouding tussen de financiële slagkracht en de omvang van de Grand Prix, de grote hoeveelheid huizen die de prins bezit en de flexibiliteit die van artiesten wordt gevraagd is volledig zoek.”



Optreden Davina Michelle op de Formule 1

Davina Michelle heeft er wel mee ingestemd voor alleen een onkostenvergoeding en een aantal gratis tickets te zingen. Zij zegt het een eer te vinden om gratis op te treden bij de Formule 1. Sommige muzikanten, zoals zanger A Balladeer, roepen Davina op om zich terug te trekken en zo een helder signaal af te geven.



Als nou alle artiesten die daar gratis optreden hun shows even cancellen #statement https://t.co/Xc6o0rbGe7 — Marinus (a balladeer) (@aballadeerhere) August 26, 2021

Kimenai erkent dat het een „fundamenteel verkeerd signaal” is om gratis op te treden. „Maar als jij racefan bent, snap ik wel dat een optreden op deze plek je meer waard kan zijn dan wanneer je dat niet bent”, nuanceert hij.

De Formule 1 vindt plaats in het weekend van 3, 4 en 5 september. Eerst mochten er 105.000 bezoekers aanwezig zijn, later werd dat aantal bijgesteld naar 70.000. Pal naast het circuit is een camping opgezet, maar dat lijkt volgens de burgemeester van Zandvoort niet op een festivalcamping.