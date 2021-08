VS evacueren binnen een dag 21.600 mensen uit Afghanistan, zo zit het met de Nederlandse evacués

In de afgelopen 24 uur hebben de Verenigde Staten en bondgenoten 21.600 mensen uit Kabul, de hoofdstad van Afghanistan, geëvacueerd. De VS namen 12.700 mensen mee met 37 militaire vluchten. Bondgenoten haalden 8900 mensen op met 57 vluchten. Het is echter onduidelijk welke nationaliteiten de geëvacueerde personen allemaal hebben.

De Verenigde Staten wilden tot 15.000 Amerikanen uit Afghanistan halen en nog tienduizenden ex-medewerkers of andere mensen die gevaar lopen door de machtsovername door de radicaalislamitische Taliban.

De Amerikaanse president Joe Biden wil dat de evacuaties voor 31 augustus voltooid zijn. Dat zet druk op de operatie. Eind augustus moet de Amerikaanse aftocht uit Afghanistan namelijk afgerond zijn. De bondgenoten van Biden hopen echter dat hij de operatie verlengt. Vandaag spreken ze daarover tijdens de G7-top. De Taliban zijn het niet eens met een verlenging en willen dat de westerse troepen weg zijn op 31 augustus.



Nederlandse evacués

Nederland is ook druk bezig met het evacueren van mensen uit Afghanistan. Zo kwam vanochtend een vliegtuig aan op Schiphol, met daarin 184 evacués uit Afghanistan. Dat bevestigen de luchthaven en Defensie. Negen passagiers hebben een Nederlands paspoort.

Welke nationaliteit de andere passagiers hebben, is niet duidelijk. Ook is niet bekend of onder hen mensen zijn met Nederland als eindbestemming. Het toestal, dat door Defensie is ingehuurd, vertrokt uit Islamabad in Pakistan.



Twaalfde evacuatievlucht vanuit Afghanistan

Vanochtend vertrok de twaalfde evacuatievlucht vanuit Kabul naar Islamabad. Daarin zaten 137 passagiers, waaronder een onbekend aantal Nederlanders. Gisteravond vertrok de elfde evacuatievlucht, daarin zaten 142 mensen. De vlucht daarvoor vertrok gisterochtend vanuit Kabul, en nam 94 mensen met zich mee.

En ook gisteren kwam er, net als vandaag, een vlucht met evacués uit Afghanistan aan op Schiphol. Er zaten 129 mensen in het vliegtuig, waarvan achttien Nederlanders. Dat toestel vertrok vanuit de Georgische hoofdstad Tbilisi.

Defensie gebruikt de vliegvelden in Islamabad en Tbilisi als luchtbrug. Evacuatievluchten vanuit de Afghaanse hoofdstad Kabul landen eerst in een van de twee hoofdsteden, waarna overgestapt wordt op grotere vliegtuigen die naar Nederland vliegen.