Ministers spreken schande van protest in Harskamp: ‘Harteloos’ en ‘verwerpelijk’

Demissionair defensieminister Ank Bijleveld omschrijft de uit de hand gelopen demonstratie die gisteravond plaatsvond bij een militaire kazerne in het Gelderse Harskamp als „ernstig en verwerpelijk”. In de militaire kazernes worden Afghaanse vluchtelingen opgevangen. Ook demissionair minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag heeft gereageerd. Ze noemt de demonstraties „harteloos”, maar zegt ook dat de gulle en begripvolle reacties uit Nederland luider klinken.

Op het protest in het dorp in de gemeente Ede kwamen zo’n 250 mensen af. Rond 21.30 uur liep het uit de hand. De aanwezigen gaven geen gehoor aan oproepen van de politie om weg te gaan. Er werden autobanden in brand gestoken en teksten als „eigen volk eerst” en „Harskamp is van ons” geroepen.

‘Protest Harskamp is verschrikkelijk’

„Ik vind het verschrikkelijk, echt verschrikkelijk”, zegt Bijleveld. „Ik denk dat deze mensen eens echt naar de tv moeten kijken, wat er gebeurt in de wereld. Hoe blij we moeten zijn dat we vrij zijn en dat we kunnen doen wat we kunnen doen.” De minister denkt dat „mensen zich niet het leed in de wereld realiseren”.

„Als u in nood bent, wilt u ook opgevangen worden”, zei ze richting de betogers. „Ik hoop dat ze zich dat realiseren.”

Demissionair minister Kaag zei zich vooral te willen richten op mensen die een constructieve bijdrage leveren aan de opvang door bijvoorbeeld spulletjes te komen brengen. „Die laten zien dat we Nederland zijn, dat we tolerant zijn, dat we respect hebben en dat we er zijn voor mensen die in nood zijn. Dát is het echte antwoord en wat mij betreft zijn dat de Nederlandse waarden.”



Ook de burgemeester van Ede, René Verhulst, is boos en verdrietig. „Dit mag niet nog een keer gebeuren, dit willen we echt niet”, zei Verhulst. Hij roept daarom ouders op om hun kinderen ‘s avonds van de straat te houden en thuis uit te leggen wat het betekent om een oorlogsslachtoffer te zijn. „Jongeren moeten weten wat deze mensen al hebben meegemaakt. Wat er dinsdagavond gebeurde ging over alle grenzen heen.”

De gemeente heeft de indruk dat een deel van de jonge demonstranten niet uit Ede kwam. In de omgeving van Harskamp zijn heel veel campings en vakantieparken. Er is dinsdagavond niemand aangehouden volgens de politie en er worden ook geen arrestaties verwacht.

Opvangcentra voor vluchtelingen Afghanistan

In Nederland zijn straks vier noodopvangcentra voor vluchtelingen uit Afghanistan beschikbaar. De vierde opent in Heumensoord in Nijmegen. Daar zijn tot uiterlijk januari 2022 zo’n 750 tot 1000 vluchtelingen welkom, liet het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) maandag weten. De andere drie locaties zijn oorspronkelijk van Defensie en liggen in Harskamp, Zoutkamp en Huis ter Heide. Het COA verwacht dat er zeker 200 tot 400 vluchtelingen per dag naar Nederland komen.

Inmiddels zijn er 1100 Afghanen in Nederland die worden verdeeld over de vier locaties. In Harskamp verblijven zij tijdelijk in barakken waar normaal gesproken militairen slapen, aldus NU.nl.