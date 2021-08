Nederlandse top-kitesurfer ontsnapt aan vuurzee Griekenland, Rhodos zonder stroom

Nederlands beste freestyle kitesurfer is gisteren met vijf medesporters gevlucht voor een vuurzee die in Griekenland hun richting opkwam. In meerdere delen van Griekenland houden de natuurbranden aan.

De kitesurfer die in Griekenland moest vluchten is Stijn Mul (21) uit Bloemendaal. „We schrokken wakker door een gigantisch herrie”, laat hij De Telegraaf weten.

Schrik van natuurbranden Griekenland

Met hun camper ontvluchtten ze gisterochtend vroeg de camping bij de Golf van Patras waar ze een maand lang trainen voor het komende internationale wedstrijdseizoen. „We zijn hier met vier jongens en twee meiden. Ik moet zeggen dat we toch wel heel erg geschrokken zijn”, zegt Mul in de krant. „Zaterdag hoorden we al berichten als dat er brand zou zijn van het ene dorp naar het andere dorp. We dachten nog: dat zal wel. We zijn hier om te trainen.”

Serieus gevaar door vuurzee

Dat het gezelschap kiters echt in gevaar was, werd pas in de ochtend goed duidelijk: „We schrokken wakker door een gigantisch herrie. Dat bleken allemaal blushelikopters en vliegtuigen te zijn. Toen zagen we dat het inferno op ons afkwam. Onze camping ligt heel dicht bij het vuur, zagen we.”

„Langzaam kwam het besef dat we de situatie niet helemaal goed hadden ingeschat. We merkten dat de camping al helemaal leeg was. Je rook ook overal brandlucht.”

In de loop van gisteravond bleek het vuur grotendeels geblust is en konden de Nederlandse kitesurfers terug naar de eigen camping. Begin september hoopt Mul in de prijzen te vallen bij een prestigieuze wedstrijd in Brazilië om zijn specialiteit: de hoge sprongen.



Natuurbrand Griekenland houdt aan

Griekenland gaat nog steeds gebukt onder een extreme hittegolf en natuurbranden. Ook Turkije heeft al dagen te kampen met branden. Griekse media berichtten gisteren dat zeker zestien mensen met ademhalingsproblemen behandeld moesten worden in ziekenhuizen op de Peloponnesos. Bijna driehonderd brandweerlieden hebben nog steeds de handen vol aan de strijd tegen een bosbrand die tientallen gebouwen heeft verwoest.

De brand brak zaterdag uit in de buurt van de stad Patras, op zo’n 210 kilometer ten westen van hoofdstad Athene. Daar waren de Nederlandse kitesurfers in de buurt. Sindsdien hebben de autoriteiten vijf dorpen ontruimd. Lokale media berichten dat ongeveer dertig huizen, schuren en stallen zijn afgebrand. „We hebben buiten geslapen en waren doodsbang dat ons huis weg zou zijn als we wakker werden”, zei een inwoner van die regio tegen tv-zender Skai.



MONDAY #Breakfast NEWS @Kijkverder1 @J41963735 @MuzZ11_

In Nederland op vakantie gaan nog geen heel slecht idee: Griekenland en Turkije ontruimen dorpen vanwege bosbranden, ook toeristen geëvacueerd https://t.co/R8J5boUf1Z — ONLY NEWS (@BLIKOPENER333) August 2, 2021

Grote delen Rhodos zonder stroom

In grote delen van het Griekse eiland Rodos is de stroom uitgevallen door uit de hand gelopen natuurbranden. Meerdere plekken op het populaire vakantie-eiland met zijn ruim 100.000 inwoners zijn ontruimd, melden Griekse media. Zowel bewoners als toeristen moesten een veilig heenkomen zoeken.

Rodos ligt in de Middellandse Zee voor de Turkse kust. De hele regio kampt met een hittegolf, waardoor het ook kurkdroog is.

Ook Italië is getroffen door bosbranden, zoals de stad Pescara waar volgens de Britse krant The Guardian minstens vijf gewonden gevallen. Mensen die een strand bezochten nabij een bos waar brand woedt, moesten geëvacueerd worden. In totaal zijn zeker achthonderd mensen uit de stad geëvacueerd, onder wie veel toeristen.