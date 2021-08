Twitter spuwt gal over ‘racistische’ brief over Sifan Hassan: ‘Sla ‘m op zijn bek’

Er is veel ophef ontstaan over een ingezonden brief die in de maandageditie van Trouw is verschenen. Ene Wim Schotanus uit Zwolle schreef daar dat Sifan Hassan, de atlete die tijdens de Olympische Spelen de harten stal van het publiek, nu haar energie beter kan richten op haar uitspraak van de Nederlandse taal. Het wekt veel woede en verbazing onder twitteraars. Niet alleen de schrijver, maar ook de krant ligt onder vuur. ‘Welke kutkrant plaatst dit?’

„Met alle respect en bewondering voor ‘onze’ Sifan Hassan – sinds 2013 Nederlands staatsburger”, begint de lezersreactie van de Zwollenaar in Trouw. „Ik vraag haar nu al haar energie te stoppen in de uitspraak van de Nederlandse taal. Spreken is zilver. Ook een mooie kleur, toch?”, aldus de schrijver.

Woedende reacties op ‘racistische’ brief in Trouw

Het leidt tot woedende reacties. „Ik heb om te beginnen zin om Wim Schot Anus uit Zwolle voor zijn bek te slaan”, schrijft een twitteraar. Een ander wil hem graag in zijn gezicht uitlachen. „Kan niet wachten tot ik het steenkolenboomerengels van meneer Schotanus hoor en hem hard in zijn gezicht uitlach #StukVerdriet.”

De naam van de Zwollenaar zorgt voor extra hoon. „Meneer Schotanus, u praat poep”, schrijft de een. Ook Tim Hofman laat van zich horen: „Wim, dat je vanachter Schotanus heet betekent niet dat je per se met je reet hoeft te denken vriend.”



Wim, dat je vanachter Schotanus heet betekent niet dat je per se met je reet hoeft te denken vriend. pic.twitter.com/67IYa9oGRX — Tim Hofman (@debroervanroos) August 9, 2021



Welke kutkrant plaatst dit? Net zo erg als hij van Schotanus. — Diana (@Diana_Krol) August 9, 2021



Kan niet wachten tot ik het steenkolenboomerengels van meneer Schotanus hoor en hem hard in zijn gezicht uitlach #StukVerdriet — Maartje Jansma 🎧 (@maartjejan) August 9, 2021

Veel mensen noemen de ingezonden brief racistisch. Eerder ontstond er ook al ophef over vermeend racisme rondom Hassan. Een AD-sportjournalist die Hassan na afloop van een race interviewde, vroeg aan haar of ze wist wie Snollebollekes waren. Het maakte de tongen los.



Een krantenredactie leek het een zinvol idee deze ingezonden brief te publiceren. Zo rolt 'met alle respect' racisme. pic.twitter.com/O4PL2BjCoI — PG Kroeger (@PGKroeger) August 9, 2021



Ik lees net een lezersreactie in de @trouw … ik schrik hiervan. Toch een van van #racisme wat de krant hier toestaat. #sifan pic.twitter.com/ax1TOm3bHn — Marcel Kolder (@Kanteldenker) August 9, 2021



Sorry hoor maar met een achternaam zoals schotAnus mag je geen commentaar geven aan anderen — ShortyMcShortFace (@ShortyMcShort) August 9, 2021

Sifan Hassan werd de grote heldin van Olympische Spelen

Sifan Hassan (28) werd de grote heldin van de afgelopen Olympische Spelen in Tokio. Haar overwinningen waren al een prestatie op zich, want ze werd de eerste vrouw ooit die op zowel de 1500, 5000 als 10.000 meter een medaille won. Tot dan toe had geen enkele atlete op welke Olympische Spelen dan ook dat ooit gedaan.

De atlete won twee keer goud op de 5000 en 10.000 meter en brons op de 1500 meter. Het waren de eerste gouden medailles op het onderdeel atletiek voor Nederland in 29 jaar. De ‘medailletriple’ werd ook in het buitenland groot nieuws. Bij de BBC werd ze zelfs ‘de grootste aller tijden’ genoemd.

De omstandigheden waaronder zij die medailles won, maakten haar sportoptreden extra magisch. Hassan liep in de ochtend nog de race voor de 1500 meter, om twaalf uur later aan de 5000 meter te beginnen. Tijdens een eerdere race kwam ze nog ten val en leek de wedstrijd voor haar voorbij. Maar de atlete schakelde een tandje bij, dichtte het gat, en won. Tijdens de sluitingsceremonie mocht ze dan ook de Nederlandse vlag dragen.

Fans willen huldiging in Arnhem

Fans van Hassan vrezen dat de atlete niet genoeg in het zonnetje wordt gezet ondanks haar prestaties. Het is nog angstvallig stil rondom een eventuele huldiging. Alhoewel ze erbij is tijdens de huldiging van TeamNL in zijn geheel, verdient Hassan haar eigen huldiging, aldus veel supporters.

Vooralsnog zijn daar echter geen plannen voor. Dat ligt waarschijnlijk aan het feit dat zij niet meer in Nederland woont. Hassan woont en traint al enkele jaren in de Verenigde Staten, maar toch vinden veel supporters dat zij een huldiging in Arnhem verdient. In die stad heeft zij immers voor het laatste gewoond en haar carrière opgebouwd. En dus is er inmiddels een petitie gestart om een huldiging voor Hassan af te dwingen.



Sifan, namens Arnhem vandaag driewerf onze juichende felicitaties voor de wonderbaarlijke combi van 1500, 5000 en 10.000 meter: hiep, hiep, hoera! Gave, discipline en drive, we knopen het in onze oren – dank je! — Ahmed Marcouch (@ahmedmarcouch) August 7, 2021

Sifan Hassan: ‘Ik heb er elke dag gehuild’

Sifan Hassan werd door haar moeder in 2008 naar Nederland gestuurd. Over haar achtergrond heeft zij nooit iets verteld. Dat deed zij wel over het opvangkamp in Zuidlaren waar zij terechtkwam. „Ik heb er elke dag gehuild.” Pas in Leeuwarden vond zij haar geluk een beetje terug. Een vrouw in Leeuwarden bekommerde zich als een moeder om haar. Vanaf die tijd pakte Sifan Hassan het hardlopen op. Tot dan toe had zij in Ethiopië slechts recreatief gelopen.