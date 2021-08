Experts snappen niets van dalende coronacijfers in Groot-Brittannië

Britse experts breken zich het hoofd over de dalende coronacijfers in Groot-Brittannië. De autoriteiten schrapten vorige maand de meeste overgebleven maatregelen die verspreiding van het virus moesten voorkomen. Eigenlijk is heel Groot-Brittannië weer ‘open’.

De experts hielden rekening met een flinke toename van het aantal coronagevallen tijdens de zomer, maar het tegenovergestelde lijkt te gebeuren.

Coronacijfers Groot-Brittannië blijven maar dalen

Uit de officiële coronacijfers kwam gisteren naar voren dat in een dag tijd 21.952 mensen positief hebben getest op een coronabesmetting. Dit tegenover ruim 24.000 op zondag en meer dan 26.000 op zaterdag. De autoriteiten hebben meerdere manieren om het verloop van de pandemie te volgen. Zij kijken bijvoorbeeld ook naar ziekenhuisopnames en sterfgevallen. Daar kwam volgens de BBC vorige week nog niet uit naar voren dat de uitbraak ook echt flink in hevigheid is afgenomen.

De nieuwszender liet vandaag overigens ook weten dat Schotland de corona-teugels laat vieren.



Almost all of Scotland's remaining Covid restrictions are to end from 9 August, but wearing face coverings in some public spaces will continue, First Minister Nicola Sturgeon confirms https://t.co/f9Cfh0fFOw — BBC Breaking News (@BBCBreaking) August 3, 2021

Coronacijfers zouden na Freedom Day stijgen

Er zijn volgens de BBC ondertussen ook geen aanwijzingen dat het aantal besmettingen omhoog is geschoten na de verregaande versoepeling van het coronabeleid op 19 juli. Deze dag kreeg in Britse media het stempel Freedom Day (Vrijheidsdag). De Britten feestten er meteen goed op los. De minister van Volksgezondheid had daar wel rekening mee gehouden en begin juli gewaarschuwd dat het aantal coronagevallen deze zomer tot 100.000 per dag zou kunnen stijgen. Dat gebeurde met de coronacijfers echter niet.

Nieuwszender Sky News voerde gisteren onderzoeker Tim Spector op, die vraagtekens zet bij de juistheid van de recente coronacijfers van de overheid. „We zien een veel snellere afname dan in eerdere golven, zelfs als daar complete nationale lockdowns aan voorafgingen”, zei Spector, die mede aan de basis stond van de onderzoeksapp ‘ZOE COVID Symptom Study‘ waarmee besmette mensen hun ziekteverschijnselen kunnen doorgeven.



Covid-19 is a global problem. The delta variant is making big changes across countries as new cases in France, Israel and USA all accelerate with different vaccination rates and different levels of clinical severity. UK declining but may be under-estimating current levels. pic.twitter.com/qXfGMFnKrL — Tim Spector (@timspector) August 3, 2021

Spector noemde een aantal mogelijke redenen voor de afname van het aantal vastgestelde besmettingen. Zo worden volgens hem mogelijk minder jongeren getest, terwijl de vaccinatiegraad juist binnen die groep relatief laag is. „Het is voor ons niet zo eenvoudig om toegang te krijgen tot overheidsgegevens, maar als het aantal geteste jongeren verhoudingsgewijs daalt en het aantal ouderen stijgt, zou dat deze verandering kunnen verklaren.”

De onderzoeker opperde ook nog een andere mogelijke reden. Hij zei dat veel besmette mensen melding maken van klachten die traditioneel niet met het coronavirus worden geassocieerd. Hoofdpijn zou via zijn ZOE-app het vaakst worden gemeld als klacht, in plaats van bijvoorbeeld koorts, hoesten of reukverlies. Daardoor zien mensen mogelijk ook geen reden om zich te laten testen.

Duizenden bij elkaar tijdens EK voetbal in Groot-Brittannië

Experts verwezen in de media ook naar het Europees kampioenschap voetbal van vorige maand. Supporters zaten tijdens de finale in grote groepen bij elkaar om de wedstrijd te kijken. Voetballiefhebbers gingen vervolgens mogelijk massaal in zelfisolatie toen ze ontdekten dat ze waren blootgesteld. Daardoor kon het aantal nieuwe coronagevallen mogelijk snel stijgen om daarna weer flink af te nemen, opperde epidemioloog John Edmunds volgens het Amerikaanse tijdschrift Newsweek.

Ook de vakantietijd speelt mogelijk een rol bij de coronacijfers. „Scholieren nemen het virus niet meer mee naar huis als ze in de klas besmet raken”, zei Edmunds. „Dat zet vermoedelijk de rem op het aantal coronabesmettingen.”

In Groot-Brittannië krijgen 32 miljoen burgers een derde vaccinatie tegen het coronavirus. De Wereldgezondheidsorganisatie is er echter nog niet over uit of dat een goed idee is. Nederland beslist daarom dit najaar over de derde prik.