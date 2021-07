Engeland feest er een nacht lang op los, coronamaatregelen verdwenen

Veel Britten hebben het schrappen van vrijwel alle coronamaatregelen in Engeland gevierd in nachtclubs. Die sloten in maart vorig jaar de deuren tijdens de eerste lockdown en mogen de dansvloeren nu voor het eerst weer openen voor klanten. Het ging ‘goed los’.

Veel Engelsen stonden volgens Britse media als Metro UK soms meer dan een uur in de rij om op klokslag middernacht te kunnen gaan feesten.

Coronabesmettingen Engeland nemen toe

De heropening van de Engelse samenleving valt samen met een flinke toename van het aantal coronabesmettingen. Toch denkt de regering dat het veilig genoeg is, nu een groot deel van de bevolking is gevaccineerd. Sommige experts zijn kritisch, maar veel jongeren lieten vannacht blijken genoeg te hebben van de strenge regels. „Dit was letterlijk de beste nacht van ons leven”, glunderde een 20-jarige vrouw in Leeds tegenover de BBC. „Het is net alsof het leven plots weer normaal is geworden.”



De Britse omroep filmde hoe een juichende mensenmassa aftelde naar middernacht, het moment dat de clubs konden heropenen. Daarna regende het confetti. Het schrappen van de coronamaatregelen wordt in de pers omschreven als Freedom Day. Die stond eigenlijk een maand eerder gepland, maar de regering zag zich toen genoodzaakt op de rem te trappen vanwege de snelle verspreiding van de Delta-variant. Zo konden miljoenen extra mensen een tweede vaccindoses krijgen voordat de versoepeling werd doorgevoerd.

Nachtclubs Engeland keken reikhalzend naar Freedom Day uit

Eigenaren van de circa 12.000 nachtclubs in Engeland hebben reikhalzend uitgekeken naar de heropening. Zij krijgen er ook een groep nieuwe klanten bij. Het gaat om Britten die tijdens de pandemie 18 jaar zijn geworden en nu voor het eerst het nachtleven in mogen. „Alle mensen die ouder zijn dan wij, hebben ons verteld hoe is het is om te gaan dansen en naar de club te gaan”, zei een 19-jarige jongen tegen Sky News. „Wij hebben dat nog niet kunnen meemaken.”

Er zijn ook mensen op social media die Freedom Day minder lijken te zien zitten:



Getting ready to leave the house on plague island, on so called freedom day. pic.twitter.com/q4mY8fWEon — HakunaMatata (@Hakuna_Rants) July 19, 2021

Clubs vragen niet om vaccinatiebewijs of negatieve test

Toch zijn clubs en hun klanten er nog niet gerust op. Meerdere mensen vertelden de nieuwszender dat ze aannemen dat de uitgaansgelegenheden uiteindelijk wel weer gesloten zullen worden. De overheid adviseert clubs om gasten te vragen om bewijs dat ze volledig zijn gevaccineerd of negatief hebben getest. Verplicht is dat niet en veel clubs zien er niks in. De eigenaar van het bedrijf Proud nightclubs noemde het bij de BBC discriminerend tegenover jongeren, omdat die minder vaak zijn gevaccineerd.



#FreedomDay was in the Netherlands 2 weeks ago, and now everything is f*cked up again 11.000 cases a day 🤦🏼‍♂️🤷🏼‍♂️ — Unity of Humanity (@unity_humanity) July 19, 2021

Clubeigenaren worstelen ook nog met een ander probleem. Ze krijgen te maken met personeelstekorten nu veel medewerkers in thuisquarantaine zitten omdat ze contact hebben gehad met besmette personen. De medeoprichter van het bedrijf Inception Group, dat elf uitgaansgelegenheden bezit, zei tegen Sky News dat drie van die zaken daarom tijdelijk de deuren hebben gesloten. Hij omschreef dat als een soort „lockdown via de achterdeur”.