La Casa de Papel: Netflix toont eerste trailer van het laatste seizoen

Nog een maandje wachten en dan zien we eindelijk hoe La Casa de Papel afloopt. Netflix toont nu de trailer van het laatste seizoen.

Una mattina mi son svegliato, o bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Het is waarschijnlijk het liedje dat je meteen in je hoofd hebt als je aan La Casa de Papel denkt. De Spaanse hitserie is een paar jaar opgeklommen tot een van de meest populaire Netflix-series.

Het einde van La Casa de Papel

Helaas komt er nu echt een einde aan La Casa de Papel. Het vijfde seizoen is de laatste van de serie. Deze wordt verdeeld in twee delen. De eerste vijf afleveringen zie je vanaf 3 september en de laatste vijf zijn vanaf 3 december te zien.

De Netflix-serie hoeft eigenlijk geen uitleg meer. In La Casa de Papel zien we eerst hoe de overvallers het gemunt hebben op de Spaanse Munt en in de latere seizoenen op de Spaanse Bank. In deel 5 bevindt de groep zich in een van de meest onzekere momenten in hun geschiedenis samen en zal dit wel eens hun einde kunnen betekenen. Ze moeten er alles aan doen om weer levend uit de Spaanse Bank te kunnen vertrekken. Het liefst natuurlijk met de buit.

Dit kun je verwachten

Zelf beschrijft Netflix de synopsis van seizoen 5 van La Casa de Papel als volgt: „De bende zit al meer dan 100 uur opgesloten in de Spaanse bank. Ze zijn erin geslaagd Lisbon te bevrijden maar voelen zich verslagen nu ze iemand van de groep zijn verloren. Sierra heeft De Professor gevangen genomen en voor het eerst hebben ze geen ontsnappingsplan. Net wanneer het lijkt alsof het niet erger kan worden, komen ze tegenover hun machtigste vijand ooit te staan: het leger. Het einde van de grootste overval uit de geschiedenis nadert… Wat ooit begon als een roof, lijkt nu te veranderen in een oorlog.”

In de trailer van La Casa de Papel zien we El Professor die onthult dat de regenwatertank is ontdekt en bereidt Colonel Tamayo zich samen met het leger voor op een inval op het gebouw. Vanaf 3 september weten we hoe het allemaal verder gaat op Netflix.