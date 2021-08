Beelden van Australische leger in hun ‘war on corona’ door Sydney

Onder de noemer ‘war on corona’ patrouilleert het Australische leger door de straten van Sydney. De militairen doen quarantaine-checks en helpen de politie bij het handhaven van de coronaregels.

Het gaat om zo’n 300 militairen die controleren of positief geteste Australiërs wel binnen blijven. Vooral in wijken in Sydney waar veel besmettingen zijn, zie je de militairen op straat. Ze dragen geen wapen, maar ondersteunen waar nodig de politie. Er verschijnen verschillende videobeelden op het internet van het patrouillerende leger.

Australië vreest Delta-variant en Sydney in lockdown

Al ruim een maand zitten de bewoners van Sydney grotendeels thuis. De lockdown duurt zeker nog tot eind augustus. In Australië werden acht coronabesmettingen vastgesteld per miljoen inwoners. En dat zijn er in Sydney dus te veel. De stad ligt in de Australische staat New South Wales. Hier zijn de coronabesmettingen al ruim een jaar niet zo hoog geweest.

Net zoals bij ons in Nederland vreest men ook in Australië voor de Delta-variant. Het land bleek eerder zeer kundig in het uitvoeren van lockdowns. Daarom kreeg vaccineren minder prioriteit. 15 procent van de Australiërs is volledig gevaccineerd. In Nederland is dit meer dan 50 procent.

Australische leger helpt bij ‘war on corona’

Brigadier Mick Garraway leidt de ‘war on corona’-missie. Hij benadrukt dat het leger geen handhaver van de wet is en zij dus niet als handhaver optreden. Volgens hem brengt het leger voedsel rond en zijn ze actief bij het opzetten van vaccinatiecentra. De voedselpakketten zijn bedoeld voor inwoners die verplicht thuis moeten blijven.

In de onderstaande video spreken sommige Australiërs uit zich oncomfortabel te voelen bij de situatie. De inzet van het leger is volgens sommigen onnodig. Op social media, waaronder het platform TikTok, duiken beelden op van Australiërs die in aanraking kwamen met de militairen.



A Tiktokker has posted vision of a police helicopter warning beachgoers to move on from Gordon's Bay in Sydney's eastern suburbs or they will be fined. pic.twitter.com/hcTIGHLf67 — 11 Network Australia (@11NetworkAU) August 2, 2021



Police helicopter patrolling Southwest of Sydney telling people to leave the park or they’ll get fined. pic.twitter.com/mfhc0xEiUR — Ortho.Bro ☦️ (@bro_ortho) July 31, 2021

Australië telt op 25,3 miljoen inwoners in totaal 34.611 besmettingen. Het dodental staat sinds gisteren in totaal op 925.