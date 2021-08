Ook Britten krijgen derde coronaprik, WHO is geen fan

In navolging van IsraĆ«l gaat ook Groot-BrittanniĆ« zijn kwetsbare burgers een derde keer tegen het coronavirus inenten. Vanaf volgende maand komen zo’n 32 miljoen Britten in aanmerking voor een zogenaamde ‘boosterdosis’. Dat meldt de Britse krant The Telegraph.

De derde prik is in eerste instantie bedoeld voor Britten die vijftig jaar en ouder zijn Ć©n voor andere kwetsbaren. Zij kunnen naar verwachting vanaf 6 september terecht. De verwachting is dat er vanaf dat moment iedere week 2,5 miljoen extra prikken gezet worden. Apotheken gaan volgens The Telegraph een belangrijke rol spelen. Een regeringsbron zegt tegen de krant dat de derde prik mogelijk gecombineerd wordt met de jaarlijkse griepprik. In beide armen zou dan een prik gezet moeten worden. De campagne wordt naar verwachting in december afgerond. Het is niet bekend of jongere Britten daarna ook in aanmerking komen voor een extra vaccinatie.

WHO kritisch op Groot-Brittanniƫ en Israƫl

Groot-BrittanniĆ« volgt het voorbeeld van IsraĆ«l, dat afgelopen weekend als eerste land ter wereld is begonnen met het uitdelen van een ‘boosterdosis’. Beide landen hebben die beslissing genomen, omdat ze zich zorgen maken over de oprukkende Delta-variant. Maar de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is het daar niet mee eens. Drie weken geleden riep de WHO rijke landen nog op voorlopig af te zien van een derde prikronde. Omdat er een mondiaal tekort is aan vaccins ziet de WHO liever dat de vaccins beschikbaar worden gesteld voor landen die nog (ver) achterlopen met hun vaccinatieprogramma. ā€žWij maken nu bewuste keuzes om mensen in nood niet te beschermen”, waarschuwde directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus van de WHO.



Over een eventuele derde vaccinatie nadat je al volledig gevaccineerd bent, is helaas nog weinig informatie bekend. Wanneer hier wel meer over bekend is, kun je dit lezen op https://t.co/A6q9eTv1oQ ^KW — Hugo de Jonge (@hugodejonge) August 2, 2021

Nog geen derde vaccinatie in Nederland

Het nieuws uit Groot-BrittanniĆ« roept ook in Nederland veel vragen op. Vooralsnog heeft het demissionaire kabinet geen formeel standpunt ingenomen over het vraagstuk. Demissionair minister Hugo de Jonge laat via Twitter weten dat er ā€žnog weinig informatie bekend is” over een derde vaccinatieronde. Zodra er meer bekend is, wordt dat volgens De Jonge via de officiĆ«le kanalen gecommuniceerd.

WĆ©l maakte hij vanochtend bekend dat Nederlanders hun reeds geplande tweede prik naar voren kunnen halen. Prikken die vanaf 16 augustus gepland staan kunnen een week eerder worden gezet. Mensen met een afspraak voor een tweede prik krijgen een SMS-bericht van de GGD, waarna zij kunnen bellen om hun tweede vaccinatie te vervroegen.



