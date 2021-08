Epstein-slachtoffer sleept prins Andrew voor de rechter om misbruik

Een nieuw hoofdstuk in de misbruikzaak rondom de controversiële zakenman Jeffrey Epstein en de Britse prins Andrew. De 38-jarige Virginia Roberts Giuffre sleept de Britse prins nu voor de rechter. De Amerikaanse vrouw beschuldigt Andrew ervan haar te hebben misbruikt toen ze minderjarig was. Dat schrijft nieuwszender ABC News op basis van rechtbankdocumenten.

Giuffre is een van de vermeende slachtoffers van Epstein. De zakenman zou jarenlang een seksnetwerk van tienermeisjes hebben gehad. Hij zette zijn netwerk samen op met zijn partner Ghislaine Maxwell, die de jonge meisjes zou hebben geronseld. Twintig jaar geleden belandde Giuffre op 17-jarige leeftijd naar eigen zeggen in het netwerk van het stel. Zo kwam ze in contact met prins Andrew, zoon van koningin Elizabeth en bovenal een goede vriend van Epstein.

Het misbruik door de Brit zou destijds hebben plaatsgevonden in het huis van Epstein en op Epsteins privé-eiland in de Caraïben. „Twintig jaar geleden stelden prins Andrews rijkdom, macht, positie en connecties hem in staat een bang, kwetsbaar kind te misbruiken zonder dat er iemand was om haar te beschermen. Het is hoog tijd dat hij ter verantwoording wordt geroepen”, staat volgens de nieuwszender in de rechtbankstukken.

Epstein pleegde twee jaar geleden zelfmoord

De Amerikaanse vrouw spant de zaak aan bij een rechtbank in New York. Dat is bijna twee jaar nadat Epstein in afwachting van zijn proces zelfmoord pleegde in zijn cel. In 2020 belandde zijn ‘ronselpartner’ in dezelfde gevangenis vanwege de misbruikzaak. In de cel van Maxwell zijn vorig jaar overigens maatregelen getroffen om te voorkomen dat zij zich net als Epstein van het leven berooft.

De advocaat van Giuffre zegt dat ze vanwege een wetswijziging nu wel aangifte moet doen. Over enkele dagen vervalt een wet in New York die het slachtoffers van kindermisbruik mogelijk maakt een zaak aan te spannen als de verjaringstermijn is verstreken. „Als ze het nu niet doet, zou ze hem toestaan ​​te ontsnappen aan elke verantwoordelijkheid voor zijn daden”, zegt de advocaat. „En Virginia zet zich in om situaties te vermijden waarin rijke en machtige mensen aan elke verantwoordelijkheid voor hun daden ontsnappen.”

Prins Andrew heeft misbruik altijd ontkend

Een woordvoerder van prins Andrew weigert vooralsnog commentaar te geven. De prins heeft altijd ontkend seks met Giuffre te hebben gehad. Dat benadrukte hij in 2019 nog eens in een controversieel interview met de BBC. Daar ontkende hij alle aantijgingen van de Amerikaanse vrouw. Een ontmoeting met haar kon hij zich bovendien niet herinneren. Toen een foto van hem met haar werd getoond, omschreef hij die als ‘een foto van een foto van een foto’.

In datzelfde interview vertelde hij niet op de hoogte te zijn geweest van de praktijken van zijn steenrijke vriend Epstein. Het ‘tenenkrommende’ televisie-interview – zoals omschreven in de Britse media – kwam de al weinig geliefde prins op veel kritiek te staan. Daarna legde hij zijn koninklijke taken neer. De prins was daarna nog maar zelden in het openbaar te zien. Wel was hij aanwezig op de uitvaart van zijn vader Philip in april.

Van het interview zijn verschillende compilaties verschenen met de meest tenenkrommende stukken.