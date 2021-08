Feyenoord krijgt fanclub Roze Kameraden: ‘Je hoort te vaak ‘homo”

Als tweede profvoetbalclub in Nederland krijgt Feyenoord een fanclub speciaal voor LHBT+’ers. De Roze Kameraden gaan ze heten. De bedoeling: álle supporters moeten zich welkom voelen in stadion De Kuip. En dat is nu niet het geval.

Feyenoord is dus niet uniek met een supportersgroep voor de genoemde LHBT+’ers. Nee, ADO Den Haag was de eerste. In 2013 al, onder de prachtige Haagse naam de Roze Règâhs!. ‘Voetbalfans tegen homofobie’, is de slogan al drie jaar.



Met Roze Kameraden voor Feyenoord de nek uitsteken

Onder de naam Roze Kameraden start een groep fanatieke Feyenoord-fans de fanclub. Volgende week donderdag gebeurt dat officieel, is vandaag duidelijk geworden in een artikel in de Gaykrant. Oprichter Paul van Dorst geeft daarin een interview. Van Dorst is een sportschoolhouder en fanatiek supporter, die al twintig jaar in De Kuip komt. In een persbericht van diezelfde Gaykrant wordt gesteld dat Feyenoord de enige Eredivisieclub met een roze supportersvereniging is. Feitelijk is dat juist. Maar dat komt slechts omdat ADO Den Haag het afgelopen seizoen degradeerde. Op Twitter wordt er in reacties ook op gewezen: Feyenoord is nummer twee.

Maar goed, een strijd hoeft hier nu ook niet over worden gestreden. Belangrijker: „Wij steken onze nek uit voor supporters die zich niet prettig voelen in ons stadion”, aldus Van Dorst aan de vooravond van de Eredivisie die vrijdag begint. De Roze Kameraden vragen vooral erkenning en waardering van hun Feyenoord.

‘Er wordt in De Kuip veel met homo gescholden’

Van Dorst in het interview: „We willen laten zien dat we er zijn. En dat men zich beseft wat spreekkoren en gescheld betekenen voor andere fans. Voor die jongen of dat meisje van 14 die in de kast zit, zich schaamt en niet zichzelf kan zijn.” Volgens hem wordt er veel met het woord homo gescholden in De Kuip. „Er zijn nog weinig plekken waar ik kom waar zo negatief over homo’s wordt gesproken.”



Heel mooi initiatief dit! Blij dat ik er ook onderdeel van kan zijn. Feit dat ik het nog steeds doodeng vind om in de Kuip (of tussen supporters) te laten merken dat ik homo ben geeft wel heel duidelijk aan hoe belangrijk het is dat dit onderwerp aandacht krijgt. — Herbert (@Vlarp) August 10, 2021

De Roze Kameraden zijn niet officieel verbonden aan Feyenoord. Van Dorst: „De vraag is of Feyenoord ons serieus genoeg gaat nemen. Ik weet zeker dat er genoeg gezeik gaat komen. Ik denk dat Feyenoord bang is voor negatieve reacties onder de fans. En niet van de meerderheid, maar van die kleine groep met de grootste mond die hierop gaat reageren.”

Gaat dit initiatief bij Feyenoord echt iets opleveren?

Met het initiatief hopen de Roze Kameraden onder meer dat Feyenoord de regenboogvlag zal hijsen tijdens Rotterdam Pride. Van Dorst: „Met zulke symbolen laat je zien dat je het belangrijk vindt. Ik mis echt de aandacht van de club voor dit onderwerp. Feyenoord, pak deze kans.” De initiatiefnemer weet niet of de speciale fanclub écht iets kan opleveren. „Het is iets van de langere adem. Dat zeiden de Roze Règâhs ons ook. Je wordt als roze fanclub niet binnen één jaar geaccepteerd. Maar op den duur komt die omslag er. Dat gaat niet gemakkelijk zijn, blijf volhouden. Maar heb vooral ook lol met gelijkgestemden. Zet je in voor wat je wilt doen, maar word geen zeikclub.”

