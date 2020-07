‘Ronseldame’ Epstein nu in dezelfde gevangenis als waar hij overleed

Ghislaine Maxwell zit nu vast in New York City. Als ze schuldig wordt bevonden, hangt haar een gevangenisstraf van 35 jaar boven het hoofd.

Ze houdt de gemoederen al dagen flink bezig. Ghislaine Maxwell, ooit de beste vriendin van multimiljonair en zedendelinquent Jeffrey Epstein. Vorig jaar pleegde hij zelfmoord, volgens de politie. Maar er hangt nog altijd een schimmige waas van onduidelijkheid omheen. Ze zit nu in dezelfde gevangenis als waar hij overleed.

Wait!!! Why is TRUMP allowed to get away with this!? The jail claimed "no cameras were working" when Jeffrey Epstein was killed! Now they are putting Ghislaine Maxwell in the same prison where he was murdered, while she has all the DIRT on Trump!? Unreal https://t.co/TGxfgKBcmN — DanielNewmaη 404-737-1636 (@DanielNewman) July 6, 2020

Ronseldame

De vermeende handlanger van Epstein werd vorige week donderdag in New Hampshire gearresteerd door de FBI, nadat ze maandenlang van de radar was verdwenen. Ze is nu naar een gevangenis in New York City overgebracht. Tegen de 58-jarige Maxwell zijn in totaal zes aanklachten ingediend.

Vier van de aanklachten hebben betrekking op ronselactiviteiten, waaronder het lokken van meisjes en het vervoeren van meisjes en het plannen daarvan. Vandaar dat ze voor verschillende media ‘the madam’ wordt genoemd, en zelfs ‘Epsteins pimp’.

Afgelopen weekend werd ze vastgehouden in de gevangenis van Merrimack County, een detentiecentrum op 32 kilometer van het luxueuze huis waar ze zich schuilhield. De verdachte wordt nu gedetineerd in het Metropolitan Detention Center in Brooklyn, zei het gevangenisbureau Federal Bureau of Prisons.

Lots of names…. But no trump 🤔 pic.twitter.com/Mbx4n3UtYF — Miles Robertson (@MrWhteChocolate) July 6, 2020

Grote namen

Volgens Amerikaanse media is Maxwell tot ‘naming’ bereid. „Ze gaat grote namen noemen. Niet alleen in termen van degenen die minderjarige meisjes hebben misbruikt op de feestjes van Epstein, maar ook degenen die financiële afspraken hebben gemaakt met Epstein of hebben geprofiteerd van zijn vrijgevigheid”, vertelde Steven Hoffenberg, een voormalig zakenrelatie van Epstein tegen Page Six.

Wie is ze?

Maxwell was de ex-vriendin van Epstein en bleef ook na hun relatie bevriend met hem. Sommige vermeende slachtoffers van de multimiljonair zeggen dat Maxwell betrokken was bij het misbruik. Meerdere vrouwen hebben in rechtszaken gezegd dat Maxwell de leiding had over het ronselnetwerk van Epstein, meldde The New York Times vorig jaar.

Maxwell is de dochter van de Britse mediamagnaat Robert Maxwell die in 1991 van zijn jacht viel en in zee verdronk. Ze verdween uit beeld nadat Epstein vorig jaar zelfmoord had gepleegd in zijn cel.

Meineed

Maxwell zal naar verwachting vrijdag voor het eerst voor de federale rechtbank in Manhattan verschijnen voor zes aanklachten. Vier van de aanklachten hebben betrekking op ronselactiviteiten, waaronder het lokken van meisjes, het vervoeren van meisjes en het plannen daarvan, en twee vanwege meineed. Maxwell zou meineed hebben gepleegd toen ze volhield niets te weten van Epsteins misbruik.

Ze kan 35 jaar gevangenisstraf krijgen als ze schuldig wordt bevonden.

Prins Andrew

Was on a British radio show today to talk about Ghislaine Maxwell. I was asked not to mention Prince Andrew because it was "legally hot." #JeffreyEpstein — Tara Palmeri (@tarapalmeri) July 6, 2020

Maxwell heeft altijd een breed netwerk gehad en omringde zich met mensen als Donald Trump, Bill Clinton en prins Andrew, eveneens een vriend van Epstein die in verband met zijn misbruikt wordt gebracht. De vraag is of ook zijn naam binnenkort door haar wordt genoemd. Wordt vervolgd.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.