Hoe kenden gluiperige Jeffrey Epstein en Bill Gates elkaar?

Miljardair en voormalig Microsoft-topman Bill Gates spreekt uit dat zijn vriendschap met Jeffrey Epstein „een enorme fout was”. De twee hadden een zakelijke relatie die uiteindelijk op de klippen liep. Maar hoe werden Gates en Epstein aan elkaar verbonden?

Gates vertelt over zijn contact met Epstein in een gesprek met CNN’s Anderson Cooper. Jeffrey Epstein was een veroordeelde zedendelinquent, die in augustus 2019 om het leven kwam door zelfmoord. Naast Gates waren meerdere hoge piefen verbonden aan de multimiljonair. Onder meer de Britse prins Andrew, de voormalig Amerikaanse presidenten Donald Trump en Bill Clinton en acteur Kevin Spacey.



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven.

Oh tu regrettes d avoir passé du temps avec EPSTEIN…. pic.twitter.com/VH4iqrlIvC — Echecetmat (@Echecetmat3) August 5, 2021

Relatie tussen Bill Gates en Jeffrey Epstein

Gates vloog met Epsteins vliegtuig en bezocht hem ook wel eens thuis op. Maar de geruchtenmolen rondom de miljardair en de zedendelinquent gaat verder dan dat. Het zou zelfs het einde van zijn huwelijk met Melinda hebben betekent. De twee kondigden in mei dit jaar aan te gaan scheiden.

Het Amerikaanse Rolling Stone dook in de materie rondom Gates en Epstein en hun contact. Journaliste Vicky Ward vroeg een woordvoerder van de Gates Foundation naar hun vriendschap. Volgens die persoon raadden veel mensen Gates destijds contact met Epstein aan voor investeringen in zijn organisatie.

De Microsoft-topman dacht met zijn nieuwe contact miljarden dollars binnen te harken voor de wereldwijde gezondheidszorg. Iets wat hij niet goed had ingeschat, vertelde hij in 2019.

Melanie S. Walker prijst Epstein bij Microsoft

Journaliste Ward noemt de naam van Melanie S. Walker. Zij is een neurowetenschapper en werd topadviseur van Gates en zijn stichting. Uiteindelijk kreeg ze een functie bij The World Bank, een grote financierder voor ontwikkelingslanden. Jeffrey Epstein richtte ooit zijn peilen op de aantrekkelijke Walker in 1992 in The Plaza Hotel in New York. Waar destijds Donald Trump de eigenaar was.

Het meisje valt voor de charmes van de zedendelinquent die zich over haar bekommerd als een ‘mentor’ tot de jaren 2000. Daarna krijgt Walker een baan bij Microsoft, waar ze Epstein prijst en vol lof over hem praat.



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven.

Yes, LOTS of people met with Jeffrey Epstein.

Even bringing their kids to meet him. pic.twitter.com/rIMhKExMjX — El Gato (@ElGatoIsACat) August 5, 2021

Samenwerking tussen de miljardairs

Ook benoemt de journaliste twee andere personen die dicht bij Gates, Walker en Epstein stonden. De arts Boris Nikolic en de wetenschapper Nathan Myhrvold prezen Epstein en moedigden Gates aan om met hem in zee te gaan. In 2010 ontstond The Giving Pledge, een samenwerking waarin de rijksten der rijksten een groot deel van hun vermogen weggaven. Epstein was als miljardair een geschikte kandidaat voor The Giving Pledge. Destijds zat Epstein in de gevangenis, maar dit was volgens zijn aanmoedigers onterecht.

Gates en Epstein ontmoetten elkaar uiteindelijk in 2011 tijdens een etentje. Ze startten een project voor een wereldwijd gezondheidsfonds. Waar Epstein mega-financierder voor zou zijn. Echter wilde Epstein een deel van de donaties ontvangen. Die ‘wens’ zou de aanleiding zijn geweest voor een breuk tussen de topmagnaten.



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven.

Bill Gates: In Hindsight, Dinners With Jeffrey Epstein Probably Weren’t a Great Idea https://t.co/LifvEgoZn8 pic.twitter.com/NTebPUk8lH — Giselle Aguiar ✝️🇺🇸🌵🛐🙏🏼📖😇🎙📝🔥🇮🇱 (@giselleaguiar) August 5, 2021

Epstein wilde Bill Gates dwarszitten

Maar Epstein dumpen, bleek niet gemakkelijk. Hij verscheen regelmatig, zonder uitnodiging op filantropische evenementen. Bijvoorbeeld bij het World Economic Forum of TED-bijeenkomsten. Om Gates dwars te zitten.

Vlak voor zijn dood haalde Epstein nog eens naar Gates uit. Epstein vroeg Gates zijn werknemer Nikolic om zijn executeur te worden. Nikolic zelf claimt dat hij amper contact met de zedendelinquent had. Waarschijnlijk was de actie bedoeld om de vriendschap tussen Gates en Epstein aan het licht te brengen. En de reputatie van Gates te beschadigen. Nikolic vertelt tegen de Rolling Stone-journaliste dat Epstein een „meester bedrieger was” die hen gebruikte voor zijn eigen bestwil. Melanie S. Walker is inmiddels weg bij Microsoft en werkt als neurochirurg.

Machtspelletjes

De journaliste sluit af met het argument dat in de wereld van filantropie ook machtspelletjes gespeeld worden. Gates concludeert in het interview met CNN uiteindelijk dat hij niet slim handelde. „Ik had hem nooit zoveel credits moeten geven, laat staan zoveel tijd met hem doorbrengen. Dat was verkeerd en daarvoor neem ik verantwoordelijkheid.”