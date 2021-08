Het protest voor het BBC-hoofdkantoor in Londen is anders verlopen dan een menigte Britse anti-vaxxers voor ogen had. Een groep van honderden coronasceptici dacht gisterenmiddag voor het hoofdkantoor van de BBC te protesteren, maar in werkelijkheid bleek de Britse omroep al sinds 2013 grotendeels te zijn verhuisd, schrijft de Britse krant The Guardian.

De locatie doet nu voornamelijk dienst als appartementencomplex. Drie studio’s in het gebouw worden door de BBC verhuurd als opnamelocatie voor televisieprogramma’s. De overgrote meerderheid van het in Londen gevestigde personeel en de nieuwsafdeling zijn echter zeven kilometer verderop gevestigd in het centrum van de Engelse hoofdstad.

Daar waren de demonstranten overduidelijk niet van op de hoogte. Het doet denken aan de fout die actiegroep Viruswaanzin vorig jaar maakte. Toen waren demonstranten in de veronderstelling dat ze voor een krantenredactie protesteerden. In werkelijkheid stonden ze voor een politiebureau.

Anti-vaxxers and anti-lockdowners don’t listen to MSM lies. They do their own research.

Which is why they end up protesting against the BBC at a building the BBC left 8 years ago. pic.twitter.com/eoUfy42i53

— Danny Darcy/Galway (@dannydarcy72) August 9, 2021