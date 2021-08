Famke Louise zwanger: ‘Kleine, wij houden nu al ontzettend veel van jou’

Famke Louise is zwanger. De zangeres kondigde het nieuws vandaag vol trots aan in een kort filmpje op Instagram.

Op Instagram laat Famke Louise zien dat ze al een beginnend babybuikje krijgt. Ze heeft van de video overigens geen half werk gemaakt. Na 48 minuten was hij 184.976 keer bekeken. Hier zie je het filmpje.



Famke Louis dolgelukkig nu zij zwanger is

„Hé kleine, wij houden nu al ontzettend veel van jou. Wij kunnen niet wachten om je vast te houden”, schrijft Famke bij haar video. „Met volle trots kan ik zeggen dat ik moeder word!”



Famke Louise maakte gisteren nog officieel bekend dat ze een relatie heeft met Denzel Slager. „Samen met jou ga ik dit fantastische avontuur aan en ik had dit met niemand anders gewild, Love you“, besluit ze. Slager noemt zichzelf momenteel ‘tv-entrepeneur’. In het verleden was hij profvoetballer. Hij speelde in de Eredivisie bij RKC Waalwijk en onder meer ook in de Verenigde Staten. In 2019 won Denzel Slager samen met Aleksandra Jakobczyk de eerste Love Island (Videoland). Metro was bij die editie mee op reportage.

Van #ikdoeniet naar #ikbenzwanger

Dat Famke zwanger is, is voor de zangeres mooier nieuws dan wat er gebeurde rond de kortstondige #ikdoenietmeermee-campagne van bekende Nederlanders. Zij wilden af van de coronamaatregelen die toen golden. Famke Louise maakte aan tafel bij Eva Jinek op z’n zachtst gezegd niet zo’n sterke indruk. IC-specialist Diederik Gommers bleef daarop de rust zelve en nodige Famke zelfs uit in zijn ziekenhuis. Famke deed toen al niet meer mee. Met de campagne dan.



Veel felicitaties voor Famke Louise

Famke Louise is bekend met haters op social media – Metro schreef erover toen het om haar openhartige documentaire Famke Next ging – maar niet vandaag. Ze krijgt veel felicitaties (kijk dan even niet op Twitter…).

Onder haar video op Instagram regent het hartjes en ‘van hartes’. „Gefeliciteerd lieverd. Veel geluk”, schrijft Jamai Loman bijvoorbeeld. Gaby Blaaser is blij voor Famke Louise, net als Moise Trustfull: „Aaahh gefeliciteerd.”