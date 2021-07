Programma Olympische Spelen dinsdag 27 juli: welke Nederlanders?

Eén groot Oranjefeest is het op de Olympische Spelen van Tokio nog niet. Wat heet… Er zijn vooral teleurstellingen. Maandag bijvoorbeeld weer over Mathieu van der Poel bij het mountainbiken. Hij belandde echter niet op het erepodium, maar in het ziekenhuis.

Gelukkig had Van der Poel niets gebroken. Bij drie sporten met Nederlanders werd tot nu toe wel eremetaal gehaald. Bij het handboogschieten, wielrennen en zwemmen. Maar enkele ‘zekere gouden medailles’ kwamen er niet. TeamNL gaat er weer voor en hoopt maar dat er niet wéér coronagevallen zijn. Maandag was tennisser Jean-Julien Rojer de dupe en zijn toernooi ten einde.

Wie komen er dinsdag in Tokio allemaal in actie?

Programma Nederlanders Olympische Spelen, 27 juli

00.00 uur: triatlon (dames)

Maya Kingma en Rachel Klamer.

Feitje: Met Maya Kingma brengt Nederland de leidster in de WK-stand aan de start. Na Rachel Klamer, dus ook van de partij in Tokio, werd ze begin juni de tweede Nederlandse die een wedstrijd uit de World Triathlon Championships Series won.

03.00 uur: tafeltennnis (dames)

Britt Eerland – Dina Meshref (Egypte), 3e ronde.

Feitje: Eerland had in de eerste twee ronden een bye.

03.51 uur: zwemmen (dames)

Kira Toussaint, finale 100 meter rugslag.

Feitje: Touissaint is de dochter van Jolanda de Rover. Ook haar moeder was een fenomeen als het om rugslag gaat. Op de Olympische Spelen van 1984 won De Rover goud op de 200 meter.

04.06 uur: judo (dames)

Juul Franssen – Anja Obradovic (Servië), laatste 32 klasse tot 63 kilogram. Deze klasse judoot dinsdag tot en met de finale.

04.58 uur: judo (heren)

Frank de Wit – Peniamina Percival (Samoa), laaste 32 klasse tot 81 kilogram. Deze klasse eindigt dinsdag met de finale.

Storm teistert de Olympische Spelen

Geannuleerd: handboogschieten (heren)

1/32e finale individueel, heren schieten door tot en met de finale. Met:

Gijs Broeksma – Thomas Chirault (Frankrijk).

Sjef van den Berg – Jean Charles Valladont (Frankrijk).

Steve Wijler – Slawomir Naploszek (Polen).

Feitje: In Japan wordt dinsdag als gevolg van een tropische storm op zee een storm op het vasteland verwacht. Redelijk handboogschieten is dan natuurlijk niet mogelijk.

Vanaf 05.05 uur: zeilen (dames)

Marit Bouwmeester, race 5 en 6, Laser Radial.

Feitje: Na haar teleurstellende start op de openingsdag meldde ook Marit Bouwmeester zich maandag voorin. In de vierde race eindigde ze als tweede en staat nu vijfde in de tussenstand. „Er komen nog meer moeilijke dagen aan. Ik ga alles geven wat ik heb en dan zie ik wel wat eruit komt.”



Vanaf 05.05 uur: zeilen (dames)

Annemiek Bekkering en Annette Duetz, 49er FX, race 1, 2 en 3.

Vanaf 06.05 uur: zeilen (heren)

Nicholas Heiner, Finn, race 1 en 2

Feitje: Heiner is de zoon van Roy. Roy Heiner deed vier keer aan de Olympische Spelen mee. In 1996 in Atlanta kreeg hij de bronzen medaille omgehangen.

07.00 uur: kanovaren (dames)

Martina Wegman, halve finale slalom.

Feitje: Stoppen of doorgaan? Kanoslalomster Wegman weet het nog niet. De 32-jarige avonturier uit het Noord-Hollandse Schoorl is in haar leven al de hele wereld over gereisd. Ze kan nu ook de Olympische Spelen afstrepen van haar ‘bucketlist’. Over de Olympische Spelen in Parijs 2024 twijfelt ze nog. „Dan moet ik al die andere avonturen aan de kant laten staan.”



07.50 uur: zeilen (heren)

Bart Lambriex en Pim van Vugt, 49er, race 1, 2 en 3.

08.00 uur: mountainbiken (dames)

Anne Terpstra en Anne Tauber, cross country.

Feitje: Terpstra is lyrisch over het olympische mountainbikeparcours. „Dit is bijna perfect voor mij. Een beter parcours kan ik me eigenlijk niet wensen”, zegt de 30-jarige geboren Zeeuwse. „Als straks de race gaat zoals ik die voor me zie, dan ben ik zeker een kandidaat voor een medaille.” Dat lukte Mathieu van der Poel bij de mannen maandag door een dramatische val niet.

09.00 uur: beachvolleybal (dames)

Sanne Keizer / Madelein Meppelink – Xue Chen / Wang Xinxin (China), poulewedstrijd.

Hoe laat spelen de handbaldames en Oranje Leeuwinnen in Tokio?

9.15 uur: handbal (dames)

Nederland – Zuid-Korea, groepswedstrijd.

Feitje: Oranje had in de eerste wedstrijd geen moeite met tegenstander Japan. Wel met de gladde vloer. Lois Abbingh: „Ik hoop wel dat ze er wat aan gaan doen. Het is best gevaarlijk. Het voelt een beetje als olie.”



Geannuleerd: handboogschieten (dames)

1/32e finale individueel, dames schieten door tot en met de finale. Met:

Gabriela Schloesser – Svetlana Gomboeva (Rusland).

Feitje: Schloesser komt net als de handboogmannen niet in actie omdat er op het vasteland storm wordt verwacht.

10.30 uur: paardensport (teams)

Finale landenwedstrijd dressuur. Ruiters en paarden voor Nederland: Edward Gal (Total US), Hans Peter Minderhoud (Dream Boy) en Marlies van Baalen (Go Legend).

Feitjes: Dinja van Liere reisde met Haute Couture mee en is aangewezen als reserve. Total US is een zoon van Totilas, het paard waarmee Edward Gal ruim tien jaar geleden grote successen boekte.

11.00 uur: badminton (dames dubbel)

Selena Piek / Cheryl Seinen – Matsumoto Mayu / Nagahara Wakana (Japan), groepswedstrijd.



11.25 uur: 3×3 basketbal (heren)

Nederland – Letland, poulewedstrijd. Ross Bekkering, Arvin Slagter, Jessey Voorn en Dimeo van der Horst.

Feitje: Oranje houdt na de vierde zege kans op rechtstreekse plaatsing voor de halve finales. De eerste twee gaan naar de halve eindstrijd, de nummers 3 tot en met 6 spelen eerst nog kwartfinales. Daar zit Nederland in elk geval zeker bij.

12.13 uur: zwemmen (heren)

Stan Pijnenburg, 100 meter vrije slag, serie 6.

12.46 uur: zwemmen (heren)

Arno Kamminga en Caspar Corbeau, 200 meter schoolslag, beiden serie 4.

Feitje: Kamminga deed het al voortreffelijk op de 100 meter schoolslag. Hij zwom een Nederlands record in de series en pakte de zilveren medaille in de finale. Kamminga is pas de derde Nederlandse man die een Olympische zwemmedaille veroverde en de eerste na Pieter van den Hoogenband.



13.30 uur: voetbal (dames)

Nederland – China, laatste poulewedstrijd.

Feitje: De vier wedstrijden in deze poule F leverden tot nu toe 32 doelpunten op, een gemiddelde van 8 per duel. Vivianne Miedema scoorde al 6 keer. Nederland gaat in de tussenstand aan de leiding met evenveel punten (4) maar een iets beter doelsaldo dan Brazilië. Plaatsing voor de kwartfinales lijkt een eenvoudige opgave.



13.45 uur: hockey (heren)

Nederland – Canada, groepswedstrijd.

Feitje: Nederland verloor eerder van wereldkampioen België (1-3) en won met 5-3 van Zuid-Afrika. Opvallend was echter de 0-3 achterstand in de tweede wedstrijd, met een grote kans ook op 0-4. Zuid-Afrika is een absolute laagvlieger tussen de hockeylanden.

14.00 uur: beachvolleybal (heren)

Robert Meeuwsen / Alexander Brouwer – Julian Azaad / Nicolás Capogrosso (Argentinië), poulewedstrijd.

Zijn er 27 juli kansen op medailles in Tokio?

In de volgende sporten met Nederlandse deelnemers worden goud, zilver en brons uitgereikt: zwemmen 100 meter rugslag (zwemmen), judo klasse tot 63 kilogram (dames), judo klasse tot 81 kilogram (heren), kanovaren (dames) en dressure paardensport (landenteams).

TeamNL heeft een eigen website voor alle laatste nieuwtjes rond ploeg. Die vind je hier. Alle artikelen van Metro over de Olympische Spelen in Tokio zijn hier verzameld.

Elke dag om 20.00 uur vind je op Metronieuws.nl het programma en de tijden van de Nederlanders van de volgende dag.