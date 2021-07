NOC*NSF schakelt ambassadeur in voor situatie in quarantainehotel: ‘Zeer zorgelijk en onacceptabel’

Inmiddels zitten vier sporters en twee begeleiders van TeamNL in het quarantainehotel in Tokio. Zij zijn tijdens de Olympische Spelen positief getest op het coronavirus en moesten in isolatie. Maar volgens sportkoepel NOC*NSF zijn de omstandigheden op zijn zachtst gezegd niet geweldig. De sportkoepel heeft de hulp van de Nederlandse ambassadeur in Japan ingeschakeld om iets te doen aan de situatie.

„Die situatie vinden wij zeer zorgelijk en onacceptabel”, zei technisch directeur Maurits Hendriks. „Het is niet wat je verwacht van de Japanse organisatie als het gaat om isoleren. Die mensen zijn hun olympische droom al kwijt en worden vervolgens nog een keer in slechte omstandigheden gezet.”



Skateboardster Candy Jacobs zit inmiddels al 5️⃣ dagen in het quarantainehotel in Tokio. Tijd voor een rondleiding. pic.twitter.com/q8NwTkh3X3 — NOS Sport (@NOSsport) July 25, 2021

Quarantainehotel Olympische Spelen

De sportkoepel heeft al meermaals gevraagd aan het organisatiecomité om iets aan de situatie te doen. Dat hebben ze vooralsnog niet gedaan, dus vraagt het NOC*NSF naast het Internationaal Olympisch Comité (IOC) ook de ambassadeur om hulp. „Het belangrijkste is dat de betreffende mensen op geen enkel moment daglicht mogen aanschouwen. Ze mogen ook niet buiten luchten. Bovendien zijn er problemen met het eten, dat is heel Japans georiënteerd. We willen af van de kleine ruimtes. We zijn heel ongelukkig met de omstandigheden. En dan druk ik me heel timide uit.”

In aanloop naar de Spelen heeft NOC*NSF meerdere keren gevraagd om duidelijke protocollen over wat er gebeurt in het geval van een quarantaine, zegt Hendriks. „Die hebben we op geen enkel moment gekregen.” De sportkoepel besloot het daarom hogerop te zoeken.

„Dat we hier nu openlijk over praten, zal ons niet in dank worden afgenomen door de Japanners. Maar het is wel een bewijs dat het lang genoeg geduurd heeft”, zegt Hendriks. „Wij willen actie zien, op korte termijn.” De Amerikaanse sportfederatie heeft zich aangesloten bij de klachten die NOC*NSF indiende bij het IOC.



Straks niet bij Nederland-Brazilië. Helaas en tot verbazing positief getest en dus naar Japans quarantainehotel. Geschrokken, geschokt, maar gezond en vol goede moed. Ook ik zat op de inmiddels bekende KL861 vlucht. Het is wat het is, alle tijd nu om op tv te genieten van sport🙏 — Jeroen Elshoff (@JeroenElshoff) July 24, 2021

NOC*NSF: Meer beperkingen voor Nederlandse sporters in olympisch dorp

Omdat er dus meerdere leden van TeamNL besmet zijn, heeft NOC*NSF de regels voor de sporters in het olympisch dorp aangescherpt. Zij mogen niet meer gebruik maken van de gemeenschappelijke lounge in het dorp. Vorige week woensdag testte skateboardster Candy Jacobs als eerste positief. Daarna volgden taekwondoka Reshmie Oogink, een staflid van de roeiploeg, roeier Finn Florijn, roeicoach Josy Verdonkschot en tennisser Jean-Julien Rojer. Ook NOS-verslaggever Jeroen Elshoff zit in het quarantainehotel.

„De grote lounge is alleen beschikbaar om koffie of thee te halen en mee te nemen”, zei Pieter van den Hoogenband, chef de mission bij TeamNL. Andere gemeenschappelijke ruimtes, waaronder de gymzalen, zijn alleen op afspraak te bezoeken. NOC*NSF heeft de sporters verzocht om zoveel mogelijk de trap te nemen in plaats van de lift en op drukke tijden de eetzaal te mijden.