#RomaLivesMatter kaart racisme-probleem aan na dood Roma-man in Tsjechië

Beelden van Roma Stanislav Tomas die verstikt wordt op de straten van de Tsjechische stad Teplice, maken de Roma-gemeenschap boos. Tomas overlijdt na de verdrukking van de agent en #RomaLivesMatter wordt in het leven geroepen. Want de Roma’s ervaren veelvoudig racisme.

Vorige week verschenen de beelden op het internet. De hashtag #RomaLivesMatter wordt veelal in de Roma-gemeenschap verspreid. Toen volgden demonstraties. Honderden demonstranten in de straten van Teplice, tientallen bij Tsjechische ambassades in landen als Duitsland, Spanje en Roemenië. Gisteren demonstreerden wederom honderden Roma in Praag. Daarbij ontstonden opstootjes tussen Roma en nationalistische tegendemonstranten.

Vergelijking Roma Stanislav Tomas en George Floyd

De NOS schreef gisteren een artikel over het voorval in Teplice. De titel van het stuk bevat de woorden ‘De Tsjechische George Floyd’. Daarmee vergelijkt de auteur het voorval met de Black Lives Matter-beweging. Vandaag twitteren veel mensen over het incident in Tsjechië. Ook de discriminatie van Roma’s en de voor sommigen onterechte vergelijking met George Floyd komen online veel voorbij.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat men met het hele 'Tsjechische George Floyd' verhaal niet snapt is dat BLM nooit om George Floyd specifiek ging. Hij was slechts de zoveelste catalysator/spreekwoordelijke druppel voor een beweging die klaar is met een systematisch probleem. — Dirk (@Dirkstam1055) July 1, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Kunnen we Stanislav Tomas alsjeblieft niet de "Tsjechische George Floyd" noemen? Dat doet af aan beide zaken, welke allebei gigantisch belangrijk zijn en hun eigen aandacht verdienen. Dankuwel. — Markeerstift (@Markeerstift1) July 1, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

really nos, ur gonna go with “tsjechische george floyd”???? welke ezel eindredacteur https://t.co/GARIVh6LPx — jente (@nepjente) June 30, 2021

Wat gebeurde er met Stanislav Tomas? Na melding van een straatgevecht rukt op 19 juli de politie van Teplice uit. De 46-jarige Stanislav Tomas zou betrokken zijn en geparkeerde auto’s raakten beschadigd. Drie agenten drukken Tomas naar de grond toe. De Tsjechische politie en regering claimen dat de Roma-man overlijdt na een overdosis drugs en ontkennen politiegeweld. De woorden van de politiechef: „Dit is niet de Tsjechische George Floyd”.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

A Czech George Floyd? Shocking video raises questions about anti-Roma racism, Video footage from Teplice in the Czech Republic which appears to show a police officer kneeling on the neck of a man who subsequently died pic.twitter.com/R3k7dMu6rd — Hardly (@Hardly26375072) June 26, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het zou de 'Tsjechische Tony Timpa' moeten zijn. Die witte man stierf in de zomer 2019 nadat ie 14 minuten een knie in zijn rug kreeg en stopte met ademen. Daarna kwam George Floyd pas. — Oscar (@PureOzzy) July 1, 2021

Racisme tegen getinte Roma in Tsjechië

Het verhaal van de politie en regering rijmt niet met het verhaal van omstanders en familie. Daarom riepen De Raad van Europa en Amnesty International op tot onderzoek naar het overlijden van Tomas. Tsjechische president Zeman bagatelliseerde deze oproep in een interview met CNN Prima News. De omstreden president noemde deze week transgenders nog „walgelijk”.

Sabina Achterbergh is voorzitter van de Vereniging Sinti, Roma en Woonwagenbewoners in Nederland. Tegen de NOS vertelt ze dat Roma en Sinti vaak negatief in het nieuws verschijnen. Daardoor worden ze minder snel als slachtoffer gezien. Ze is op de hoogte van de situatie in Tsjechië. Volgens haar hebben extreemrechtse groeperingen het vaak gemunt op minderheden als getinte Roma. Achterbergh benadrukt dat racisme tegen Roma veelvoudig voorkomt.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Tuurlijk joh, haal voor het gemak even een "Tsjechische George Floyd" erbij, en dan niet om (terecht) institutioneel racisme tegen de Roma-bevolking aan te kaarten, maar om #BLM in een kwaad daglicht te zetten. You see that dot below? That's how low you set the bar. 👍😑 — Küün (@KuunWiir) July 1, 2021

Ook Roma-racisme in Nederland

Het anti-Roma-geweld in Tsjechië blijkt een ondergeschoven kindje. Hierover zijn weinig cijfers bekend. Wel zijn er statistieken die aantonen dat de levensverwachting, alfabetiseringsgraad en inkomen van Roma lager liggen. Werkeloosheid en criminaliteit komen onder hen relatief veel voor.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Discriminatie van zigeuners in Oost-Europa is schokkend. Toen ik in Roemenië was, was men unaniem van mening dat zigeuners de oorzaak waren van zo ongeveer alle ellende in de wereld Roma woest om 'Tsjechische George Floyd', wereldwijde ophef blijft uit – https://t.co/sTeabG6hLU — Hans Voerknecht (@hansvoerk) July 1, 2021

Achterbergh benadrukt dat dit racisme ook in Nederland voorkomt. Waarbij ze het uitsterfbeleid van woonwagenkampen aanhaalt. Volgens haar maken gemeenten het woonwagenbewoners niet gemakkelijk en creëren ze nauwelijks nieuwe standplaatsen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wij kunnen natuurlijk als Nederlanders wel heel principieel gaan zitten doen over de Tsjechische George Floyd, hij heet trouwens Tomas, maar laten we nou niet doen als of we hier in Nederland nooit de Roma hebben gediscrimineerd?

*mompelt iets met kampers* — Zeemeermin 🐚🧜‍♀️⛥ (@Zeemeermin6) July 1, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.